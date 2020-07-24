　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

穿透明防護衣爆紅　俄正妹護理師變身氣象女郎！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲娜蒂亞․朱可娃變身圖拉州當地電視台的氣象女郎。(圖／翻攝自Vesti Tula電視台畫面)

▲▼娜蒂亞․朱可娃變身圖拉州當地電視台的氣象女郎。(圖／翻攝自Vesti Tula電視台畫面)

國際中心／綜合報導

現年23歲的俄羅斯女護理師娜蒂亞․朱可娃(Nadia Zhukova)之前在圖拉市(Tula)醫院照顧新冠病人時，因為所穿的防護衣讓她熱到受不了，因此在防護衣下僅穿著內衣就上工。

照片流出後引起了轟動。最初她受到醫院上級的紀律處分。但此一事件讓她爆紅，獲得各路人馬的聲援，當中包括普丁總統的前保鏢兼好友、圖拉州州長德敏(Alexey Dyumin)對她的力挺。

自此她因禍得福，不但紀律處分被撤銷、有機會受訓以實現她當醫生的夢想、稍早時還為俄羅斯運動品牌擔任模特兒。不過娜蒂亞堅持認為，任何事情都不會使她離開鍾愛的醫界。

如今她又獲得了一個新的身分：成為圖拉州當地電視台Vesti Tula的氣象女郎。 談到這個新角色時，娜蒂亞說：「對我來說，這是一件大事。謝謝大家讓我機會學習。我的父母會在晚上下班後觀看我的播報。」她尤其感謝德敏對她的支持。

▲娜蒂亞․朱可娃變身圖拉州當地電視台的氣象女郎。(圖／翻攝自Vesti Tula電視台畫面)

談起當初朋友向她展示在網路瘋傳、她在透明防護衣下僅穿著內衣照顧病人的照片時，娜蒂亞承認當時她被「嚇到了」。她說：「我沒有男朋友，所幸我的朋友們都全力支持我。我想繼續學習成為一名醫生。我不怕被感染。」 儘管疫情會造成生命損失，給我們帶來壓力、睡眠不足，但我敢肯定，我們會抗疫成功，最主要的是，要保持積極的態度。」好熱，好辣！透明防護衣內只穿內衣　俄女護士春光盡洩

熱辣辣「透明防護衣女護士」　爆紅後變身辣模！

▲娜蒂亞․朱可娃變身圖拉州當地電視台的氣象女郎。(圖／翻攝自Vesti Tula電視台畫面)

▲娜蒂亞․朱可娃變身圖拉州當地電視台的氣象女郎。(圖／翻攝自Vesti Tula電視台畫面)

ET快訊
甜美女星吸毒...淪落泰街頭行乞　驚傳33歲「四肢痙攣慘死」
是在哈囉過氣了！最紅網路用語出爐
女星墾丁解放「半球被看光」　生2胎身材火辣…網驚：根本少女
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女模秀「最性感連身泳衣」　前面很正經，後面看光光！

研究：A片看太多，GG真的會GG！成癮越深越難「舉」

冷血淫狼姦殺20歲正妹　還逼女生生日當天為他口交！

誤指AV女優卡莉法是苦讀女學霸　羅國議員被開除黨籍！

想看要趁早！AV女優米婭卡莉法影片　或將被統統刪除

「最辣氣象女郎」Hold不住　手中浴巾掉了，結果傻眼！

星二代曬比基尼辣照 邪惡角度+渾圓兩球 辣昏網友！

熱辣辣「透明防護衣女護士」　爆紅後變身辣模！

無限春光在險峰　衣著太暴露 火辣母女檔被轟出超市！

「波神」潘蜜拉安德森被爆　跟前男友一夜床戰12回！

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

急著走！貪吃猴子拿完食物就跑 下秒倒栽蔥...網笑：很會綜藝摔

恐怖打工經歷！韓國留學生險犯罪 老闆轉300萬到戶頭...下秒遭凍結

車潮中穿梭！馬路上「玩命衝浪」　他用視覺落差+後製驚十萬網友

情侶借錢超大方「有多少借多少」 愛占便宜＋不還錢成傷感情主因

任容萱驚訝姐姐「很想趕快40歲」　Selina不怕奔4：我還沒到最美的時候

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍…服務員傻：怎麼辦！？

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、相機、電視...」　叫拜登也去驗一下

穿透明防護衣爆紅　俄正妹護理師變身氣象女郎！

外媒報導金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？　北韓粉專闢謠嗆：低俗嚴重缺乏常識

連身泳裝「背後只有2條線」！焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」嬌喊：媽媽規定這樣穿

杜特蒂稱汽油可消毒口罩　菲國衛生部狠打臉：不要相信他的玩笑

餵鹿吃胡蘿蔔！　一家人5分鐘後「聽一聲槍響」震驚：牠死了

白宮陷疫情危機　行政大樓自助餐廳員工驚傳確診

美3歲女童在車內活活熱死　粗心媽：午睡完才發現

川普：習近平與普丁是聰明的　拜登應接受智力測驗

小花童「疲勞駕駛」昏了！賓客笑翻狂拍…服務員傻：怎麼辦！？

林子偉擠進紅襪大聯盟　今年開季台將有二人

涉賣油給北韓！北斗星號船員遭境管「苦住油論600天」　終於能下船安置了

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、相機、電視...」　叫拜登也去驗一下

中職／二軍若換球增加成本　需要各球團同意

拿紙本三倍券　新板希爾頓酒店Buffet吃到飽2人同行1人免費

鞋底巨型顆粒超止滑！女兒穿單隻「拖鞋」媽一看傻眼...真實功能曝

買完威力彩...他驚見2組電選號碼「完全相同」　網嚇傻：機率跟中頭獎一樣

混血女星床上放閃地產富二代　脫口：你什麼都小…男友走心了！

2020演唱會全因新冠肺炎取消！　泰勒絲「無預警宣布好消息」一次催生8個

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

國際熱門新聞

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

他計畫5年「滅口老婆」偷冷凍胚胎　與男友共組家庭

她餐盒吃到見底「發現米奇」怒客訴

餵鹿吃胡蘿蔔！他們5分鐘後聽槍響震驚：牠死了

沙漠靈修！54人擠帳篷90°C活活烤死

吃烤雞驚見「超完整帶毛鼠」　她嚇爛狂吐12hrs

連身泳裝只有2條線！　焦糖色正妹「轉身抖2渾圓」

穿透明防護衣爆紅女　變氣象女郎

金正恩籲民眾吃烏龜救飢荒？北韓粉專闢謠

WHO宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出

為了撿回包包　猛媽帶兒闖入鱷魚池

和陌生男接吻染病毒　正妹冒恐怖紅斑

日智庫評比49國防疫成績　台灣第一

川普超強記憶驚人！流暢背5單字「女人、電視...」

更多熱門

關鍵字：

娜蒂亞․朱可娃Nadia Zhukova

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

辣妻被未婚男同學擄走失蹤！3天後慘死河中

即／威力彩頭獎未開出　連47槓史上最長

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

台中女突昏迷亡！他「3貼夾屍」丟急診室

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

女星吸毒淪乞丐　驚傳四肢痙攣慘死

總樓層15樓是大地雷！房仲曝「建商暗黑心態」

基隆男來回輾狗！小黑狗倒血泊…他竟下車補一腳

曾華崇涉貪成浮屍　妻子3封簡訊喚不回

為買房連續上班28天　一句話讓她心累

媽狂寄暗黑補品！28歲女吃到「脹奶爆痛」　醫一摸：第三期了

汪異常叫滿嘴口水　她查真相痛哭

七姊妹少1人！女導遊「車內夾死」家屬崩潰

大學生流行啥　網路用語咩噗竄紅

更多

最夯影音

更多
單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音
韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

韓瑜無奈「不要再寫是誰的前妻」　聽孫協志認愛：不干我的事啊！！

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

熱翻！娃娃機台太陽照射溫度飆　機內玩具「塑膠丁丁」融成一團...

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

Selina痛哭「15年摯愛Pinky」離世　心碎曝：是我燒傷時存在的意義

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

李眉蓁中山大學論文抄襲風波！出面暴哭道歉：放棄碩士學位...

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面