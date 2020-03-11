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美國、達美航空大砍班次　西南CEO自己減薪10％「比恐怖攻擊還糟」

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▲▼ 美國航空,American Airlines。（圖／路透）

▲新冠肺炎疫情衝擊航空業者。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情截至今（11）日上午10時造成全國至少4284人死亡，航空業也受到重創，美國航空（AAL）與達美航空（DAL）都宣布削減國內外的航班數量。達美航空執行長巴斯蒂安（Ed Bastian）表示，如果情況變得更糟，將會採取更進一步的舉措。

CNN報導，美國航空是全球最大的航空公司，今年夏季將會減去10％的國際航班數量，並於4月期間削減7.5％的國內航班。達美航空也表示，將減去20％到25％的國際航班數，國內航班部分則是削減10％至15％的數量。

巴斯蒂安說明，若情勢惡化，達美航空準備採取更多行動。事實上，不只往日載客量龐大的航空業者難以應對疫情，另一方面，美國廉航「精神航空」（Spirit Airline）也宣布將於4月削減航班數量，等到5月時可能有更進一步降低成本的舉措。

西南航空（Southwest）執行長凱利（Gary Kelly）還告訴員工，隨著公司繼續受到損失，他將採取減去自己薪水10％的措施。他表示，新冠肺炎對航空業帶來的衝擊，可能會比2001年的恐怖攻擊還嚴重。

世界各地的航空業者都紛紛削減支出，挪威航空（Norwegian Air）取消原定3月中旬至6月中旬3000個航班。澳洲航空 （Qantas）也在接下來6個月內減去近四分之一的航班。英國航空（British Airways）、瑞安航空（RYAAY）與其他業者同樣取消往返義大利的班次，義國政府已宣布實施「全國封鎖」，藉此避免疫情繼續蔓延。

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