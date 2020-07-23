雲端最前線／李眉蓁「論文風波」！藍拉陳其邁下水能滅火？

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行政院22日舉行「三倍券兌領說明」記者會，23日起開始兌領業務，可兌領至2021年3月31日，且皆不收手續費，若不知細節，民眾也可撥打1988詢問。行政院發言人丁怡銘表示，全國有6221家銀行、郵局、信用合作社臨櫃兌領，若沒有統編的業者，可請公協會代領，計程車司機也可直接拿去加油。《雲端最前線》23日邀請台北市議員王世堅、桃園市議員王浩宇、民眾黨發言人楊寶楨以及時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁 。（圖／記者洪靖宜攝）

對國民黨高雄市長補選候選人李眉蓁的碩士論文，被抓包近乎全文抄襲現任僑委會委員長童振源教發表的文章。對此，國民黨22日發出聲明表示，各界對於政治人物的檢驗應有一致的標準，對於民進黨高雄市長候選人陳其邁於防疫論文上名列第一作者的爭議，也應同樣受到檢視。

中國駐休士頓領事館遭美國國務院限時72小時撤離，引起外界高度關注；總統川普22日指出，「永遠都有可能」關閉更多中國在美的領事館。美國前駐中大使羅德（Winston Lord）擔心，兩國激升的緊張關係，可能引發南海或台海衝突，並且認為中國領導人習近平要負大部分責任。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。