2020國家卓越建設獎出爐　台南市長黃偉哲榮獲國土建設特別貢獻獎

▲2020年國家卓越建設獎出爐，台南市長黃偉哲積極推動延續性重大建設，努力開創新局，贏得評鑑委員肯定，獲得國土建設特別貢獻獎，由副總統賴清德親自頒獎表揚。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2020年國家卓越建設獎出爐，台南市長黃偉哲積極推動延續性重大建設，努力開創新局，贏得評鑑委員肯定，獲得國土建設特別貢獻獎，副總統賴清德23日親自頒獎表揚，黃偉哲從前台南市長手中接下獎項，意義非凡備感殊榮。

台南市長黃偉哲表示，今日能夠代表台南市政府團隊，獲頒國土建設獎感到非常榮耀，這不是一個人的功勞，而是整體的市府團隊，尤其是市民支持城市的發展，黃偉哲認為他只是代表受獎，這個獎項是屬於全台南市的，感謝所有的評審，也感謝賴清德副總統、前台南市長的市政交棒，一棒接一棒，希望市府團隊好好承接這個棒子、承接這個擔子，把接下來的國土發展、城市發展做得更好，讓市民朋友過得更好！

台南市在延續市政發展上，受到國家卓越建設獎評鑑委員肯定的重大建設，包含大台南會展中心、亞太國際棒球訓練中心新建工程、新化果菜市場遷建工程、市定古蹟原台南合同廳舍修復工程等。

此外，台南市榮獲肯定的還有都市空間改善，包括永康砲校遷建暨創意設計園區開發區段徵收（第一期）公共工程、長勝營區市地重劃工程、海安路（府前路-民族路）暨中正路區域景觀改造工程、中西區河樂廣場，以及建構綠色道路路網、景觀改善、交通優化普及、興建停車場、注重學校環境安全、積極重建老舊校舍、營造優質公園及親水環境等。

台南市政府團隊成績斐然，除市長黃偉哲獲頒國土建設特別貢獻獎，工務局長蘇金安榮獲最佳施工品質類特別獎、科長林玉如榮獲最佳規劃設計類優質獎、副總工程司陳俊誠榮獲最佳規劃設計類金質獎、大隊長林旭紋榮獲最佳規劃設計類金質獎；農業局長謝耀清榮獲最佳規劃設計類卓越獎；水利局長韓榮華榮獲最佳環境文化類卓越獎及優質獎、最佳規劃設計類卓越獎及優質獎。

地政局長陳淑美榮獲最佳環境文化類金質獎、最佳規劃設計類金質獎；交通局公共運輸處長吳俁之榮獲最佳管理維護類特別獎、運輸管理科長黃柏彰榮獲最佳管理維護類優質獎、停車管理處長黃俊傑榮獲最佳規劃設計類金質獎；都發局長莊德樑榮獲最佳都市更新類卓越獎；消防局長李明峯榮獲最佳環境文化類金質獎；佳里國小校長康瑞中榮獲最佳環境文化類金質獎。台南市長黃偉哲期許帶領台南持續前進，力拚更多佳績，打造更有感的幸福府城。

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