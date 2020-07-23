劉雨柔更衣全都露　拳擊館負責人裝針孔偷拍4女遭起訴

▲劉雨柔在健身房更衣室發現遭偷拍。（圖／翻攝劉雨柔Instagram）

記者劉昌松／台北報導

藝人劉雨柔今年在固定去練拳的健身館更衣時，發現更衣室內有個奇怪的手機充電器，近看發現有個小孔，懷疑是偷拍針孔，警方獲報追查，發現是健身館陳姓負責人裝設，陳男雖否認犯行，但台北地檢署檢察官認定陳男涉嫌偷拍4名女子更依，23日依妨害秘密等罪起訴陳男。

檢警調查，劉雨柔和丈夫因為認識這間位於台北市大安區的陳姓負責人，固定都會到健身房活動筋骨，2020年3月間，劉雨柔在更衣間發現偽裝成像是手機充電器的針孔後報警抓偷拍狂，檢警獲報查扣這具針孔發現，裡面有至少10名男、女分別被偷拍更衣過程，但除了更衣室之外，還有陳姓負責人住處畫面，因此懷疑陳男涉案。

但陳男矢口否認犯行，堅稱也是因為在更衣室看到這個手機充電器，覺得好奇，所以曾帶回家用，但是檢警發現陳男曾上網搜尋「針孔攝影機」、「偷拍法律責任」，且陳男時常在影片中出現，且每次都是陳男露臉後，錄影就結束，認為陳男辯詞不可採，而被偷拍的被害人中，有4人提告，檢察官依妨害秘密罪嫌起訴陳男。

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