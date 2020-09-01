藝人劉雨柔練拳更衣驚見針孔　拳館負責人不認罪：懷疑有內幕

記者羅志華／台北報導

藝人劉雨柔於3月間，在平常練拳的「Tick-Tock Stidio」拳館更衣時，意外發現針孔攝影機，立即報警處理，陸續共4名被害人提告，檢方依妨害秘密罪，起訴拳館陳姓負責人；北院1日開庭，陳男不認罪、雙方也沒有調解意願，本案將擇期再審。

▲劉雨柔遭偷拍出庭，對受害過程不願多談。（圖／記者羅志華攝）

劉雨柔今日在先生陪同下出庭，對遭偷拍的經過不願多談，僅表示陳姓負責人否認犯罪，先前調解時也沒提出具體金額，將待司法釐清真相。

陳姓負責人否認犯罪，認為案件尚有隱情，受訪時僅表示，隨著訴訟進展，訊息自然會揭露，他也懷疑有其他內幕，但現在不好說甚麼。

▲拳館陳姓負責人否認犯罪，稱「懷疑有內幕」，但現在不好說，僅表示隨訴訟進展，自然會揭露。（圖／記者羅志華攝）

劉雨柔遭偷拍提告後，經北檢起訴媒體報導傳開，她也在臉書分享心情，「這些日子，很難度過，精神狀況也受到了嚴重影響」，並希望受害者都能出面討回公道。

檢方勘驗影像，發現拳館陳姓負責人，多次出現在針孔攝影機前，也被拍到拔掉電源，錄影內容更包含陳男住處，另外在陳男手機中，也查出他曾搜尋「針孔攝影機」、「業者偷拍得面臨的法律責任」，認為陳男嫌疑重大，將他起訴。

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