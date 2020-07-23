「客人到齊才帶位」爆爭執　店家po影片罵「奧客」「台灣刁」涉洩漏個資

▲原本在京華城內開設泰國蝦餐廳的董姓店長因為po監視畫面罵客人「台灣刁」被起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

經營泰國蝦餐廳的董姓店長，因為去年有陳姓一家人到設於百貨公司的分店用餐時，在門口與店員為了用餐人數未到齊，無法帶位入座等因素發生爭執，陳家人上臉書粉專批評店家服務態度，董女接連回話罵陳男「謝絕奧客」、還將店內監視器po上網讓網友公評「台灣刁」，台北地檢署23日依公然侮辱、洩漏足以辨識身分的個資等罪起訴董女。

陳姓一家人是在2019年10月初，到現已結束營業的京華城百貨公司內泰國蝦餐廳用餐，因店家堅持4位用餐，要全到齊才能入座，陳家先到的2人被擋在門外，雙方起了口角，最後陳家終於到齊用餐，隔天就在餐廳粉專上抱怨遭遇。

董姓老闆娘看到負評，立即回文表示本來就謝絕「奧客」，之後又po一篇文章，直接附上陳家人消費時的店內監視器畫面，說要讓網友看看「台灣刁」，陳家人憤而提告後，檢察官認定董女po文用字已經構成公然侮辱，監視畫面影像完整呈現出陳家一家大小的容貌、特徵，足以使人辨識身分，也違反《個人資料保護法》，因此依法提起公訴。

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