獨／館長主動出擊！親信轉交關鍵資料給警方...曝同業組「反館勢力」

▲槍擊館長的劉姓男子正面照曝光。（圖／記者陳以昇攝）

記者張君豪／台北報導

家住北市內湖的男子劉丞浩（23歲、施用毒品前科）28日從內湖攜帶制式槍枝搭小黃到新北市林口區成吉思汗健身房旗艦店埋伏，等到館長下班步出健身房上車時，拿著預藏的「沙漠雛鷹」手槍近距離朝館長連開三槍，館長手臂、大腿中彈緊急送往林口長庚醫院搶救，並自行到林口警分局文化派出所自首，警詢過程堅稱因為和館長「性騷擾糾紛」遭網路公審霸凌才行兇。

▲館長遭槍擊事件，劉姓嫌犯移送過程遭館粉毆打。（圖／記者黃軍瑋攝）

所幸館長陳之漢歷經長庚醫療團隊急救手術後目前狀況穩定，目前新北市警方專案小組最新緝兇進度出現關鍵性進展。30日館長透過身邊助理向新北警界高層表示：近來網路上有一群惡意攻擊館長的勢力進行串聯，對方也是深耕健身運動產業的同行，雙方競爭過程發生不少次言語交惡的情況。

據瞭解，館長透過最親信的助理「大師兄」轉達，雙方因同業競爭且直播交火衝突情況惡化，曾多次開直播或製作影片對罵，甚至醞釀公開約鬥、提告、互揭經營場館裡的不當聘僱、健身房設計安全問題，以及苛刻員工教練簽本票等問題隔空交火；被害人陣營認為，對方甚至透過同業反對者串連成立「反館勢力」，讓陳之漢認為事出有因。

館長陣營認為，光是從劉姓槍手家住內湖沒有固定工作，卻遠赴林口成吉思汗健身房辦會員健身，甚至入會沒多久就藉故和館長肢體接觸發生衝突，還有做案還攜帶道上罕見的以色列製「沙漠雛鷹」制式手槍犯案，認為這是背後有組織、有規模蓄意攻擊館長的陰謀操作。

30日中午，館長已透過助理向專案小組遞交惡意競爭、並發生衝突的對頭人資料，希望警方能深入追查。對此新北警方表示不會放棄任何線索，但調查進度目前不便對外透露。

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