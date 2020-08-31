李宗瑞桃園版「蘆竹王陽明」定讞！偷拍5女判刑10年與2年8月

▲自稱「蘆竹王陽明」的李威德，遭判刑定讞須入監。（圖／翻攝臉書《爆料公社》、記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

自封「蘆竹王陽明」的富少李威德拍攝自己與女友、網友的性愛影片後PO網，被害女子中年紀最輕的甚至只有15歲，行徑不輸給犯下性侵偷拍案定讞的李宗瑞。李威德一二審遭重判10年與2年8月，其中2年8月得易科罰金，案件上訴第三審，最高法院31日駁回上訴定讞，李男須入獄服刑。

檢方起訴指出，李男（27歲）於2016年間，就多次偷拍與女友的性交畫面，但他不滿分手，竟恫嚇對方「一定讓妳付出代價」而散布性愛影片。另外李男認識1名年僅15歲少女，誘騙回租屋處發生關係，並竊錄性愛影片，後來再用同樣手法竊錄和另名16歲女網友性交過程。

此外李男還恐嚇被害人：「妳不還我我的東西，我就毀妳容！」「我滿想買把槍把妳斃了再自殺！」「我會讓妳現在旁邊那些人看妳沒穿衣服的樣子！」「死破逼去給狗X...你這種貨色去給乞丐X都嫌妳髒！」檢警搜索李男家中、清查檔案時，發現偷拍的影像圖檔竟高達300GB。檢方依照多個罪名，對李男提起公訴。

法院審理時，李男坦承犯罪，並與部分被害人和解，一二審均認定他違反《兒童及少年性剝削防制條例》、「妨害秘密」、「加重妨害秘密」等15罪，判刑10年；另外再判刑2年8月，這部分可易科罰金。雖然李男與不少被害人達成和解，但二審還是認為，被害女子性交影片數量太多，嚴重侵害被害女子隱私，戕害身心甚鉅，事後李男還以影片恐嚇被害女子，使被害女子精神上受有極大畏懼與痛苦，實應嚴懲，因此維持一審刑度。

全案再上訴第三審，最高法院31日駁回上訴定讞，李男必須入獄服刑。除本案外，李男經常臉書開直播，言行極具爭議，曾在網路直播過程中抽K菸、吸笑氣，先前在看守所被收押期間，親友竟趁會客偷拍，李男在鏡頭比YA，影片還PO上IG。另外他去年和朋友到台東時，因超速遭警方開單，又從後面做出抱著員警臀部、前後抽動的猥褻動作，朋友還在一旁錄影；李男事後被台東警方逮捕，台東地院依侮辱公務員罪，判刑3月，得易科罰金9萬元定讞。