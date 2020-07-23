1枚指紋被認定是「靠肉體升官」黑函藏鏡人　教官控教育部副司長誣告

▲教育部去年收到多封黑函，點名有教官「靠肉體升官」。（資料照／記者崔至雲攝）

記者劉昌松／台北報導

教育部去年收到數封紙本黑函，點名不少男女教官「靠肉體升官」，讓教育部上上下下不堪其擾，向警方報案追查發送黑函藏鏡人，警方根據黑函上的指紋，懷疑C姓教官涉案，但檢察官認為罪嫌不足，C獲得清白後，反控學務司副司長曹翠英誣告，台北地檢署23日以C是因指紋被懷疑涉案，與曹無關，處分不起訴曹。

教育部許多司處科等單位，在2019年4月到7月間，陸續收到大量未署名的黑函，分別指控男女教官，利用行賄、討好長官，甚至「靠我的男人，靠肉體升官」，教育部由負責軍訓教官業務的學務司副司長曹翠英代表，向警方提告。

警方收案後，從黑函中找到指紋比對出C姓教官身分，將他函送檢方偵辦，但檢察官調查認為，C與遭多封黑函點名的幾位同事沒有訴願，在教育部內上班，很容易無意間碰觸到任何一份黑函文件，因此留下指紋，不足以證明犯罪嫌疑，日前處分不起訴C。

C反控當初提告的曹翠英涉嫌誣告，檢察官則認為，曹是代表機關出面提告，當時也沒有指定提告對象，是警方根據指紋懷疑C涉案，事情經過與曹無關，因此也不起訴曹。

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