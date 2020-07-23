氣溫橙色燈號一直亮！花蓮市動用洗街車灑水降溫　防止熱傷害

▲花蓮連日高溫不下，市公所動用清潔隊洗街車灑水降溫。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

因應高溫酷暑天氣，花蓮市六月起啟動灑水降溫機制，清潔隊的洗街車巡迴市區在街道灑水降溫，花蓮市長魏嘉賢也提醒大家，面對愈來愈炎熱的高溫天氣，民眾要做好自我防護措施，避免熱傷害，同時要補充水分，在炎炎夏日裡做好健康管理。



受到太平洋高溫影響，各地天氣晴朗炎熱，花蓮近月來一直是橙色燈號，在縱谷一帶更是出現38度極端高溫，大多數人在炎炎夏日都躲在冷氣房裡，但仍有人因為工作必須曝曬在大太陽下，即便做好防曬措施，但高溫環境仍然像個大蒸籠般地讓人熱得喘不過氣來。





魏嘉賢指示，中央氣象局只要發布「橙色燈號」高溫資訊，花蓮市清潔隊隨即派出洗街車在市區主要道路灑水降溫，不僅加速路面散熱，也可抑止路行車揚塵，這項服務工作從六月起展開，每天上午十一點至下午三點執行。藉用水受到太陽照射後蒸發會吸收大量的熱能，在中午時段柏油路面有可能高達攝氏60度的高溫，因此灑水散熱後約可降低10度左右。





魏嘉賢也提醒花蓮鄉親要謹防熱傷害，預防熱傷害有三個要訣，就是「保持涼爽、補充水分、提高警覺」，因此包括嬰幼童、六十五歲以上的長者、慢性病患、服用藥物者、戶外工作者、運動員或密閉空間工作者及過重者等，都要提高警覺，避免曝曬於高溫之下。



若發現身體疑似出現熱傷害徵兆時，包括體溫升高、皮膚乾熱變紅、心跳加速，甚至無法流汗，另外還有頭痛、頭暈、噁心、嘔吐，甚至神智混亂、抽筋、昏迷等症狀，務必迅速離開高溫環境，並以最快的速度就醫。

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