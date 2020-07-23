1年只有這天「玉皇大帝開天門」　簡單3供品！拜1次補財庫...旺到年底

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

在傳統習俗上，農曆六月初六是玉皇大帝「開天門」之日，而今年就在7月26日（本周日）這天，大家若想許願祈福、補財庫、消災解厄，就得好好把握，帶著供品到廟裡誠心祭拜。

開天門這天又被稱為「天貺節」，相傳最早習俗是，當農曆六月初六南天門打開，天上會降下許多財寶，然而到了當天卻什麼也沒有，所以百姓們擔心實則是天降災厄，經長時間習俗演變，後來成了上天賜福的日子，信眾也紛紛在這天到廟裡補運。

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若大家當天有空，不妨到天公廟（主神玉皇大帝），或有天公爐的廟宇祭拜，至於供品部分，因區域性的不同，法會內容和牲禮也有所差異，不過有的供品取得容易，又有吉祥之意，據習俗百科「保庇NOW」提到，只要準備龍眼、甜米糕及壽麵，3個基本款祭品，就能簡單補運了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

值得一提的是，對於供品，其實無須有太大壓力，有著一顆誠敬的心最重要，況且現在許多廟宇都會幫信眾準備好制式的一套，當然想加買也可以。

另外，以大台北地區為例，目前關渡宮、行天宮、松山慈祐宮、板橋慈惠宮、艋舺龍山寺、艋舺青山王館、艋舺祖師廟、西門町媽祖廟、大稻埕霞海城隍廟、大龍峒保安宮等知名廟宇，都相當盛行這類補運習俗。