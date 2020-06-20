大甲媽遶境必經　永靖廟王永安宮舉辦近年最大端午祭典為考生及民眾祈福

▲頂新和德文教基金會攜手永靖鄉共好協會與永安宮在20日舉辦慶端午保安康活動，現場也恭迎罕見的華陀神尊為鄉民祈福。（圖／頂新和德文教基金會提供）



生活中心／彰化報導

彰化永靖鄉素有中草藥故鄉美譽，當地建廟200多年的永安宮更因香火鼎盛、大甲媽遶境必經，被稱永靖鄉廟王。頂新和德文教基金會攜手永靖鄉共好協會與永安宮在20日舉辦慶端午保安康活動，現場也恭迎罕見的華陀神尊為鄉民祈福。

頂新和德文教基金會副執行長蕭巧怡表示，永靖鄉苗木多，中草藥產業也多，創辦人魏應充為回饋故鄉，多年來投入許多資源進行社區深耕，近年更以永靖共好為理念，希望結合地方熱心人士，共同發展永靖產業、帶動地方繁榮。

彰化縣副縣長洪榮章表示，新冠肺炎疫情雖已趨緩，民眾仍須注重個人身體健康，永安宮主委胡順銎說，永安宮建廟200多年，香火鼎盛，已成大甲媽遶境百年路線上的來回必經據點，現在正好辦端午祭典活動，希望神尊庇佑考生順利、民眾身體健康。

永靖鄉鄉長詹木根提到，感謝頂新和德文教基金會和跨村里、跨社區服務的永靖鄉共好協會，共同經營永靖鄉，以期達到「過去好，未來要更好」的榮景。

永靖鄉共好協會理事長陳雍讓表示，協會成員多是村長、社區理事長或地方熱心人士，在這場祈福活動前，協會與頂新和德文教基金會已先於本月9日在永靖國中合作舉辦中草藥特色產業傳承活動，今天的祈福活動現場也有發送中草藥香包，除了祈福，也希望能增加永靖的中草藥產業能見度。