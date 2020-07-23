竹南龍鳳漁港女子燒炭輕生　整車「煙霧瀰漫」海巡及時攔阻

▲女子深夜駕車獨自到竹南龍鳳漁港內企圖輕生，所幸被海巡人員發現及時挽救一命。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣1名女子，21日晚間10時30分左右，獨自駕車前往竹南龍鳳漁港內企圖燒炭輕生；正巧被海巡人員邏時發現車上飄出陣陣濃煙，隨即拍打車窗後女子相應不理，正當海巡人員告知準備破窗時，女子終於自行開門下車，也阻止了一場憾事發生。

第三岸巡隊龍鳳安檢所表示，21日晚間10時30分左右，安檢人員正在執行港區巡邏勤務時，在龍鳳漁港南堤發現岸際停留1部白色自小客車，車內還不斷竄出白煙，走近查看時，發現車內尚有1名女子，獨自坐在駕駛座，而副駕駛座有燃燒中的木炭，本隊同仁一發覺不對勁，立即敲打車門，請該名女子儘快下車 。

海巡人員表示，女子起初不願意配合，直至安檢人員告知準備強行破窗救援時，女子才搖下車窗並開門下車，經初步檢視輕生女子無外傷、意識清楚，情緒稍有不穩，後續通報竹南警方及竹南消防分隊到場協助，將該名女子帶回派出所並通知家屬。

中部分署第三岸巡隊也呼籲，民眾應珍惜生命，循求各類管道援助，如張老師專線1980、安心專線1925諮詢，同時也適時關懷身邊家人及朋友，給予必要之幫助，才能避免不幸的意外發生；若民眾於岸邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡「118」服務專線，海巡人員將提供各項服務及救助。

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自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995

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