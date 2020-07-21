又有大陸無名漁船越界！金門海巡發射霰彈槍警告　押返料羅港

▲金門海巡隊20日晚間發現無名漁船越界滯留。（圖／記者林名揚翻攝）

記者許宥孺、林名揚／金門報導

第九(金門)海巡隊3585艇20日執行「護永專案」勤務， 約在晚間10點於北碇島外海1.7浬海域發現1艘約5噸的「無船名」大陸漁船於該海域滯留作業，經廣播勸離無效，立即命其停船強勢登檢，於暗黑中先以霰彈槍警示登檢，將人、船狀態控制後，立即展開檢查及防疫措施，並押返料羅港留置調查，該艘漁船將面臨新臺幣30萬元以上罰鍰處分。

▲金門海巡隊20日晚間發現無名漁船越界滯留。（圖／記者林名揚翻攝）

海巡署第十二巡防區指揮部發現可疑目標進入金門海域，立即通報線上巡邏艇3585艇前往處理，發現通報海域有1艘「無船名」大陸漁船滯留作業中，海巡人員登船後實施初步檢查，船上計有漁獲5公斤、蛇籠4組及船員4名。

因正值嚴防新冠肺炎、非洲豬瘟與牛結節疹疫情，海巡人員均全程穿著防疫裝備、嚴查後未於船上發現豬肉、牛肉及相關製品，全員先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴，旋即押返料羅港留置。全案將於完成調查後依違反兩岸人民關係條例進行裁罰，「無」船除網具將全數遭到沒入外，還將面臨新臺幣30萬元以上罰鍰處分。

▲防疫期間先行初步消毒及量測體溫均正常並發予口罩佩戴。（圖／記者林名揚翻攝）