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影／生前曾是外送員！單親爸攜3子女住處「燒炭」輕生...家屬哭腫雙眼

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記者邱茀濱、唐詠絮／彰化報導

彰化縣秀水鄉今（21）日晚間一處民宅驚傳悲劇，一名41歲單親爸帶著14歲長子、13歲長女及6歲小兒子燒炭輕生，警消晚間5點54分趕抵現場後，破門發現4人已經明顯死亡，一旁還看到燒炭之器具，但死亡原因仍待調查。現場3名家屬哭紅了雙眼。

▲▼彰化單親爸攜3子女燒炭。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化單親爸攜3子女燒炭。（圖／記者唐詠絮攝）

▲▼彰化單親爸攜3子女燒炭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化單親爸攜3子女燒炭。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）

警方晚間5點46分接獲報案，指出秀水鄉彰鹿路住宅內，民眾在屋內沒有反應，需要救護車及消防車支援破門。警消於2樓臥室房門外破門，認為現場並無外力介入，初步排除他殺。

▲▼彰化單親爸攜3子女燒炭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

消息傳出後，詹姓男子父親對此感嘆，兒子自從染上毒品後，整個家庭都變了調。詹男母親聽聞憾事後，相當悲痛，僅氣憤表示兒子要走就自己走，竟然連一手帶大的孫子都給我帶走。

▲▼彰化單親爸攜3子女燒炭。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據悉，生前擔任外送員的詹姓男子與妻子離異多年，之後獨自撫養3名子女，但平時皆由詹男父母照顧。另外，彰化縣政府社會處則表示，詹男4年前曾被列為毒品危險人口，也曾有家暴紀錄，但該家庭非列案的高風險或高關懷家庭，也不是中低收入戶，對此感到遺憾，事後將協助家屬處理後事。

警方表示，一家四口陳屍在臥室內的地板，並於浴室發現3個炭盆，目前現場沒有發現任何藥丸或遺書，後續會再調查自殺原因。

教育部則回應指出，本縣學生輔導諮商中心將於明（22）日到校，如有同班級學生到校上課，將協助班級輔導、校園安心宣導工作及進行危機減壓團體。

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