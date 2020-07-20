花蓮磯崎國小舊址海堤失火！海巡執勤發現　聯手警消滅火

▲磯崎國小舊址海堤前方大片廢棄枯木失火，海巡及警消人員搶救，迅速將火勢全數撲滅。（圖／第一二岸巡隊提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

海巡署東部分署第一二岸巡隊磯崎安檢所守望人員於19日晚間執勤時，在磯崎國小舊址海堤前方發現大片廢棄枯木失火，立即派遣第一新社機動站及磯崎安檢所人員前往滅火，並通報花蓮縣豐濱消防分隊及新社派出所協助救援，經海巡及警、消人員奮力搶救後將火勢全數撲滅，所幸現場無人員傷亡。

第一二岸巡隊指出，20日晚間8點30分磯崎安檢所守望人員執勤時，在磯崎國小舊址海堤前方發現大片廢棄枯木失火，本隊立即派遣第一（新社）機動站及磯崎安檢所計11員抵達現場救援，並以滅火器將火勢初步控制，但尚有悶燒情形，後續由花蓮縣豐濱消防分隊實施水柱噴灑降溫，判定現場火勢無復燃情形，燃燒面積約計6平方公尺，無人員受傷。

第一二岸巡隊表示，該處海堤前方廢棄枯木較多且靠近海邊風勢強大，如發生火災，火勢將一發不可收拾，此次事件即時發現，無釀成大災害且人員均安全。呼籲民眾若發生危難情事急需救助，皆可透過「118」免付費服務專線或就近向鄰近安檢所報案請求協助，海巡署將竭盡最大力量，為民眾提供適當的協助與救援能量。

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