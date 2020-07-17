記者郭世賢／馬祖報導

近來大陸漁船越界，進入金門、馬祖、澎湖海域抽砂、捕魚屢見不鮮，16日晚間7時許馬祖海巡隊巡邏海域時發現大陸籍2000多噸抽砂船，違法在南竿海域抽砂，經海巡隊員強勢登艦並扣回船隻依法偵辦外，並將盜採海砂「吐回」原來的海域，守護住台灣的海灘。

▲ 大陸採砂船盜馬祖海砂，海巡強硬拖回法辦！還叫他們「把砂吐出來」回歸沙岸。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

大陸籍抽砂船在新冠肺炎疫情趨緩後，近來頻頻入侵馬祖海域盜採海沙，海巡第十馬祖海巡隊16日晚間7時左右，在南竿海域查獲非法越界大陸籍「海號」抽砂船，該船約高達2000多噸；馬祖海巡隊利用巡防艇以小博大，經驅離無效後，登艦扣回船隻偵辦。

▲ 海巡強硬拖回法辦！還叫他們「把砂吐出來」回歸沙岸。

馬祖海巡隊發現越界大陸籍「海號」抽砂船，先由3571艇廣播驅離，驅離無效後隨即緊急調派100噸艇與新造多功能CP艇前往支援，由三艇共9名執勤人員登船檢查，取締並錄影蒐證，經海巡兄弟成功登艦扣回船隻偵辦，並將盜採海砂「吐回」原來的海域，守護住台灣的領域。

巡防艇強靠登檢約2000多噸大噸位之「海號」船，透過優勢警力，成功緝獲並押解8人、船到案，3艇共同押解「海」船返航南竿福澳港偵辦，17日11時左右再押解「海」船至津沙海域實施卸砂回填，計回填約2000餘噸，以維護馬祖海域國土資源。

▲ 大陸採砂船盜採海砂「吐回」原來的海域，守護住台灣的領域。

馬祖海巡隊副隊長李志平表示，因正值嚴防新冠肺炎、非洲豬瘟與牛結節疹疫情，海巡人員均全程穿著防疫裝備、嚴查並由連江縣衛福局派員針對該陸船消毒及人員檢疫確保防疫無漏洞。

海巡署表示，面對大陸越界捕魚及抽砂船絕不寬貸，侵犯我國海域絕不姑息，以守護馬祖海域並保育海洋環境，並籲請漁友及鄉親協助舉報非法越界陸船，若有發現不法請撥打「118」海巡服務專線通報。

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