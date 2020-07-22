苗栗7旬翁疑騎車搶快違規左轉　遭後方直行機車追撞！2車4人全送醫　

▲74歲徐姓老翁疑似違規左轉，遭直行機車追撞倒地，熱心民眾趕忙拿傘幫忙遮陽。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名74歲的徐姓老翁，22日上午8時左右，騎乘機車雙載，行經中山路時，疑似準備違規左轉，卻遭到後方機車追撞，2車4人全倒地，一旁民眾趕緊通報119前來處理，所幸送醫後皆無生命危險，至於詳細肇事責任歸屬，還待警方釐清中。

苗栗縣消防局表示，22日上午8時許接獲民眾通報，稱在苗栗市中山路與郵電街口，有機車發生追撞事件；立即派遣苗栗及頭屋分隊前往救援，救援人員抵達時發現老翁倒臥馬路上無法站立，另外有3名女子則神情慌張站在路邊，身上皆有明顯外傷，4人都送往醫院救治。

據路口監視器顯示，當時正值上班時間，車流量大，只見綠燈時老翁騎車從內側車道緩緩的往內側方向騎，怎料後方由李姓女子所騎的機車沒有反應過來，直直撞了上去，4個人都倒在地上，一旁正在等紅燈的民眾，全都看傻了眼；附近民眾見狀趕忙拿著大陽傘衝出，有人幫忙遮陽、有人交通指揮；所幸經送醫檢查後皆無大礙，至於詳細肇事原因，正由警方調查中。

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