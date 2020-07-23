殺妻取胎！他計畫5年「滅口老婆」　偷走冷凍胚胎…狂奔同性愛人懷抱組家庭

▲男子殺害妻子，想拿走冷凍胚胎與同性伴侶共組家庭。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

2018年發生一起丈夫為了與同性愛人私奔，竟花了五年的時間設局殺害妻子，更利用過程中，說服妻子冷凍胚胎，好讓自己之後可以跟同性愛人共組家庭，恐怖的計畫曝光後，女方家人直呼「根本無法相信會有這樣狠毒的人出現」，如今該名丈夫因殺人罪被判處無期徒刑。

根據英國《鏡報》報導，37歲的男子米特什（Mitesh Patel）當時將結婚5年的34歲妻子潔西卡（Jessica Patel）勒斃，希望自己可以因此跟同性愛人一起私奔，且在五年的婚姻過程中，米特什甚至還說服潔西卡去冷凍胚胎，而背後的陰謀竟然是希望可以跟同性愛人在澳洲共組一個家庭。

據悉，米特什甚至還計畫詐領潔西卡約200萬英鎊（約台幣7400萬）的人壽險理賠，而在警方一開始調查時，他還聲稱妻子是遭到闖入屋內的歹徒殺害，然而當警方調閱米特什的手機資料時，卻發現他iPhone的「健康」APP中，有瘋狂行走的紀錄於是起疑。

潔西卡的死訊傳出後，她的家人相當憤怒，認為米特什根本想要利用潔西卡來當作生孩子的供劑，潔西卡生前也有到精神科就診的紀錄，據悉，潔西卡生前曾遭到家暴，但並沒有在精神科的就診紀錄內。警方調查，兩人的婚姻時間中，潔西卡曾非常想要小孩，卻發現米特什以吃藥的方式抑制精子數量。

直到案發三個月前，潔西卡曾透露自己遭到丈夫狠掐，未料最終仍發生悲劇。目前法院以殺人罪起訴，判處米特什無期徒刑。

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