　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

殺妻取胎！他計畫5年「滅口老婆」　偷走冷凍胚胎…狂奔同性愛人懷抱組家庭

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼殺人,兇殺,謀殺,恐怖,驚悚（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子殺害妻子，想拿走冷凍胚胎與同性伴侶共組家庭。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

2018年發生一起丈夫為了與同性愛人私奔，竟花了五年的時間設局殺害妻子，更利用過程中，說服妻子冷凍胚胎，好讓自己之後可以跟同性愛人共組家庭，恐怖的計畫曝光後，女方家人直呼「根本無法相信會有這樣狠毒的人出現」，如今該名丈夫因殺人罪被判處無期徒刑。

根據英國《鏡報》報導，37歲的男子米特什（Mitesh Patel）當時將結婚5年的34歲妻子潔西卡（Jessica Patel）勒斃，希望自己可以因此跟同性愛人一起私奔，且在五年的婚姻過程中，米特什甚至還說服潔西卡去冷凍胚胎，而背後的陰謀竟然是希望可以跟同性愛人在澳洲共組一個家庭。

據悉，米特什甚至還計畫詐領潔西卡約200萬英鎊（約台幣7400萬）的人壽險理賠，而在警方一開始調查時，他還聲稱妻子是遭到闖入屋內的歹徒殺害，然而當警方調閱米特什的手機資料時，卻發現他iPhone的「健康」APP中，有瘋狂行走的紀錄於是起疑。

潔西卡的死訊傳出後，她的家人相當憤怒，認為米特什根本想要利用潔西卡來當作生孩子的供劑，潔西卡生前也有到精神科就診的紀錄，據悉，潔西卡生前曾遭到家暴，但並沒有在精神科的就診紀錄內。警方調查，兩人的婚姻時間中，潔西卡曾非常想要小孩，卻發現米特什以吃藥的方式抑制精子數量。

直到案發三個月前，潔西卡曾透露自己遭到丈夫狠掐，未料最終仍發生悲劇。目前法院以殺人罪起訴，判處米特什無期徒刑。

►東西這樣買最划算

ET快訊
Kiehl's「淡斑精華」下殺57折！　夏日美白一定要它
李眉蓁突轉變道歉內幕曝！　4個字讓她「變哭臉」
選舉公報已印55萬份花200萬！李眉蓁放棄學位…市選委會回應
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

終於好消息！WHO歡喜宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出…所有人都適用

柬埔寨雪妹「撩髮咬唇」直播　深溝緊貼V領…「火辣過頭」慘遭通緝！

慘變眼中釘！3歲小弟陪老爸割草　機器噴出「金屬螺絲釘飛插眼球」噴血送醫

她爽約炮卻遇SM變態　「男友跳車頂想救」慘遭飛車甩出…當街爆身死！

他採蘑菇發現老式行李箱　太重拖不走「打開驚見斷碎屍體」人皮還黏箱上！

變態哥性侵19女開庭「求媽別旁聽」　法官讀罪狀「搞大未成年妹肚」…母當場暈厥

澳洲「海岸豪宅」後院全掏空…落海畫面曝光！ 40戶居民2hrs內急撤離

殺妻取胎！他計畫5年「滅口老婆」　偷走冷凍胚胎…狂奔同性愛人懷抱組家庭

他腳趾差點被剁斷！鄰居綁鮮肉…關地牢煉獄「刀割耳朵肉」見血　驚悚畫面曝

姊開窗「全裸洗浴室」遭偷窺　2弟聯手制伏64歲變態翁！

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

婦產科醫師接急電狂奔醫院看診 半路體力不支...暖騎士速載他回院

柯佳嬿新造型和陳韻如差很大!!　曝走在路上：都沒人認出我

許光漢KTV路過隨口一唱《稻香》　歐陽娜娜給正評：唱得很好耶

戽斗遭霸凌、40歲恐吃流質食物　香蕉做正顎手術...媽：平安就好

「護照正名」立院表決通過　強化台灣TAIWAN國際辨識度

澳洲「海岸豪宅」後院全掏空…落海畫面曝光！ 40戶居民2hrs內急撤離

殺妻取胎！他計畫5年「滅口老婆」　偷走冷凍胚胎…狂奔同性愛人懷抱組家庭

他腳趾差點被剁斷！鄰居綁鮮肉…關地牢煉獄「刀割耳朵肉」見血　驚悚畫面曝

姊開窗「全裸洗浴室」遭偷窺　2弟聯手制伏64歲變態翁！

為保護國家利益　川普：可能關閉更多中共駐美使館！

懷孕1小時就生產！30歲女產下男嬰好困惑：我月事都有來

驚爆510起確診病例！美國女子監獄囚犯染疫大爆發...震驚當地社會

美關閉休士頓領館…引爆質疑！　分析曝川普政府「政治動機」

快訊／東京4連休第一天新增366例　創歷史新高！

柬埔寨雪妹「撩髮咬唇」直播　深溝緊貼V領…「火辣過頭」慘遭通緝！

快訊／氣象局示警！大台北「2地區」即刻防瞬間大雨　11縣市續大雨特報

工研院「iPMx分子快速檢驗系統」盲測結果準確　生技大會秀15項創新科技

「健保費率、部分負擔」喊漲！　陳時中說話了

台灣哪個縣市最難玩？淪「美食沙漠」奪第一　網神回：麥當勞膩了就去肯德基

藝術家Brad Kunkle以金箔入畫　女體與自然交融的沉鬱唯美

池昌旭想來台灣超商泡珍奶！店長魂熱血上身：我要開發獨門配方

稱「在沒網路的年代上網」被諷「時空旅人」　蔡壁如怒嗆：無所不黑！

中秋、國慶連假衝「澎金馬」　3離島航線機票統一開賣時間曝

香港連兩天新增破100！　港府祭出「口罩令」...船員恐成防疫破口

微軟最新一季營收超預期　但盤後股價卻下跌逾 3%

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

國際熱門新聞

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

WHO宣布「首批疫苗狀況好」　2021年初推出

休士頓領館關閉　議員：間諜中心

女模秀最性感連身泳衣：後面看光

她爽約炮卻遇SM變態　男友跳車頂想救…下場遭甩飛死

更／川普放話再關中領事館　他憂引台海衝突

日智庫評比49國防疫成績　台灣第一

她控接線員「嘻笑掛電話」害死父

中駐華府大使館噤聲　休士頓領事館遭關閉

短褲妹爬山遇「熊抱」嚇傻！大腿險被咬

即／加州新冠確診數40.9萬例全美第一

即／警成功解鎖朴元淳「手機密碼」！

婚後愛上男人　人夫塑膠袋勒死妻子

南韓自來水「幼蟲現蹤」10天700件通報

更多熱門

相關新聞

「門當戶不對」卻甜蜜一輩子！網曝：這是少數

「門當戶不對」卻甜蜜一輩子！網曝：這是少數

在選擇婚姻的另一半時，「門當戶對」常常是考量因素，許多論及婚嫁的情侶都會面臨這項考驗。日前一名網友在PTT上發問，想知道大家認為「背景相同價值觀相同」比較重要，還是「愛勝過一切」？貼文一出，引起網友熱烈討論，也有一系列的回文，讓大家看見不一樣的愛情典範。

南韓星巴克遭控歧視同志！封鎖交友網：兒童不宜

南韓星巴克遭控歧視同志！封鎖交友網：兒童不宜

她跟媽吵架奪門「跳上朋友車」下場慘遭刺成蜂窩死

她跟媽吵架奪門「跳上朋友車」下場慘遭刺成蜂窩死

新手人妻KIMIKO的20句說語錄

新手人妻KIMIKO的20句說語錄

你的丈夫不是你的丈夫？

你的丈夫不是你的丈夫？

關鍵字：

婚姻家庭背叛同性戀代理孕母殺害

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

周士淵爆「和SWAG直播主拍多P無碼片」

論文風波狂燒！李眉蓁爆哭道歉：放棄中山大碩士學位

5天找到400屍！「世界屋頂」新冠大爆發

眼見女友閃過9旬翁　19歲男下秒騎車撞上他

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

女星西門町街頭摘口罩「沒半個人認識我」

8/1開放外籍人士來台就醫！網怒「防疫漏洞」

北部知名女醫驚傳輕生 丈夫救不回

遭爆約炮人妻「睡學童媽」周士淵回應了

快訊／黃靖倫結婚「要當爸爸了」！

北部女名醫陳屍住家浴室！粉絲不捨留言

春芳號、貳樓飲冰品「大腸桿菌群超標」複抽還不合格

不只7月颱風掛零！專家驚呼「不妙」

玉女歌手「每月50萬」賣身富豪金主淪小三！

老婆洗澡「大蛇帶小蛇」竄出排水孔

更多

最夯影音

更多
超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友

超強！神人60天徒手建地下豪宅　竹子躺椅＋露天泳池驚百萬網友
陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

陳若儀曝認識林志穎「最正確版本」！　「會後悔嗎？」：碰到他是最幸福的事

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

《我的婆婆》小甜甜迷戀張書偉到嘴的吻飛了　劉品言嘲笑鍾欣凌「真的很胖」

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

李李仁拒聊「閨房趣事」　大讚老婆陶晶瑩：現在更放得開

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

小刺蝟生病！首次吃藥滿臉委屈 縮成球狂踢反抗主人仍耐心照料

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面