南韓星巴克遭控「歧視同志」！店內wifi「封鎖交友網站」：因為是19禁

▲南韓星巴克店內網路，遭指控無法連上性少數族群社群網站。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

尊重性別多元已是全球企業共同追求的普世價值，然而南韓星巴克（Starbucks Korea）竟傳出，店內使用的無線網路居然封鎖性少數者（LGBT）族群最廣泛使用的社群網站「IVANCITY」（이반시티），令人質疑南韓星巴克是否存在著對同性戀族群的歧視。

根據韓媒《每日經濟》獨家報導，南韓星巴克所提供的無線網路，完全是依據國內「放送通信審議委員會」所規定的19禁成人網站之標準，隨著IVANCITY被視為相關網站，自然遭到星巴克店內無線網路封鎖，導致店內顧客無法取得與該網站的連線。

IVANCITY成立於1995年，網站設立時原名「花郎」（화랑），目前推測會員數最少達20萬人以上，透過手機App可以與其他人進行線上約會，平均每日有5萬人造訪。

報導指出，南韓放送通信審議委員會為保護青少年，針對各種網站內容分為0至4級，其中封鎖與否的標準包括是否含有裸露、性行為、暴力等內容，以此判斷是否含有未成年不得觀看之內容。

▲南韓性少數社群網站IVANCITY，預留覽內容得先辦會員，驗證是否滿18歲。（圖／翻攝自該網站）

根據實驗結果，若在南韓星巴克使用無線網路連上IVANCITY網站，螢幕畫面會跳出「Warning」，告知該網站因含有非法、有害內容，已遭封鎖。

性少數族群表示對此無法接受，認為根本是政府、或是星巴克反應過度。

南韓星巴克解釋，並無意其是性少數者族群，「我們不是因為它是性少數者使用的網站才採取封鎖，而是根據放送通信審議委員會的標準，且小學生、國高中學生等未成年人也可能來店內消費，不得以下才採取這樣的措施。」

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