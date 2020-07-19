變態哥性侵19女開庭「求媽別旁聽」　法官讀罪狀「搞大未成年妹肚」…母當場暈厥

▲男子性侵案開庭，母親聽到兒子「罪狀」當場昏厥。（圖／示意圖／翻攝自Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

新加坡一名在小販中心工作的煮菜阿姨，日前得知自己的兒子因為性侵案準備接受審判，在法院開庭前前往探視兒子，當時兒子表示「希望媽媽不要來聽審判」，但煮菜阿姨堅持要陪伴兒子，未料當法官宣告被告的種種案情，她得知年僅21歲的兒子竟犯下性侵19名少女的重大刑案，當眾在法庭崩潰暈倒。

根據新加坡《海峽時報》報導，煮菜阿姨琳達（Linda Tahir）的21歲兒子艾斯卡（Muhammad Anddy Faizul Mohd Eskah）因為性侵案遭到起訴，開庭前艾斯卡特別傳話要母親千萬不要到法院旁聽，但是琳達卻認為自己有義務陪伴兒子，因此仍鼓起勇氣前往法院。

未料在開庭過程中，法官宣告艾斯卡的種種罪刑，包括對19名女子進行性侵，甚至有多名未成年、以及造成未成年懷孕等，琳達在法官宣讀第一段時，情緒無法承擔的瞬間暈倒在法庭內。她清醒後含淚表示，「想像一下誰有辦法接受自己的兒子，因為性侵19個女生被判22年有期徒刑，鄰居們現在都對我相當排擠，甚至家門口會出現不明的食物」。

據悉，艾斯卡自2015年開始性侵15歲少女，接著在與琳達同住的公寓內，又性侵了13歲的鄰居，其中一名未成年受害者更因此懷孕。琳達回憶起兒子小時候，「只是一個安靜的孩子」但前夫、艾斯卡的父親有虐待的狀況，因此艾斯卡對父親充滿憤怒。

令琳達難過的是，她的前夫、現任丈夫都因吸毒入獄，兒子如今面臨性侵案也準備入獄，讓她不禁懷疑是不是自己教育出了問題，「但我最終都會原諒，因為他是我的兒子，而且必須重新做人」。

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