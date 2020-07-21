「門當戶不對」卻甜甜蜜蜜一輩子！　網友曝中肯分析：這是少數特例

▲網友發問「門當戶對」是不是愛情的必要條件。非當事人。（示意圖／達志影像）

實習記者陳玟婷／綜合報導

在選擇婚姻的另一半時，「門當戶對」常常是考量因素，許多論及婚嫁的情侶都會面臨這項考驗。日前一名網友在PTT上發問，想知道大家認為「背景相同價值觀相同」比較重要，還是「愛勝過一切」？貼文一出，引起網友熱烈討論，也有一系列的回文，讓大家看見不一樣的愛情典範。

一名網友回文分享自身經驗，每次看到學歷落差大的組合就會聯想到爸媽的戀愛故事，她父親社經背景優越，求學階段一路都是第一志願，大學讀完後留美攻讀碩士，家族都是高學歷份子，家境稱得上小康；母親則是沒有漂亮的學歷文憑，五專畢業後沒繼續升學，家裡也沒人讀過大學，高中都讀生育率大於升學率的學校，家境則是相當富裕，花錢不手軟，買東西就要買到最好的。

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兩人個性與政治立場也有莫大的差異，父親自高中起就是「台獨」路線，雖在美留學且在外商工作好幾年，個性依然保守，有時候會覺得父親像「清朝人」；母親則是明顯活潑許多，「個性圓融、交際手腕高明且很為人著想」，因是外省人二代，政治光譜偏藍，思想前衛，是新時代的獨立女性。

▲網友認為「互相體諒」才是婚姻長久的關鍵。非當事人。（示意圖／達志影像）

該網友提到，父母雖然學經歷落差巨大，價值觀也合不太來，但因為兩人都能互相體諒，結婚20多年依舊恩恩愛愛的放閃，且父親是「護妻狂魔」，非常支持母親培養興趣，就算母親做出「黑暗料理」也會把它吃光光；而母親在父親創業失敗的時候，以一己之力撐起整個家庭，顧好整個家庭，讓父親無後顧之憂的衝刺事業。

文末，網友做出結論，不用執著學歷及背景的差異，「能找到一個生活中能無怨無悔地付出、在自己跌落谷底時義無反顧的伴於左右的人才是最重要的」。兩方有共同互補的點才是婚姻能夠長久的小祕訣。

其他人紛紛留言，有的人讚嘆「羨慕你的爸媽，這才是婚姻成功，但說真的以現代的價值觀，要找到這種能共苦的幾乎很少了，不能用以前的觀念套用在現在。」有人提出不一樣的觀點「女生只會往上找，男生會向下找，男女對調問題就出來。」也有過來人提出中肯的建議，認為這樣的愛情只能在舊時代發生，因現代人講究自由，不願意各退一步，價值觀差異只會是導火線，而非婚姻甜蜜的關鍵。