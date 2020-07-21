　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「門當戶不對」卻甜甜蜜蜜一輩子！　網友曝中肯分析：這是少數特例

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲。（示意圖／達志影像）

▲網友發問「門當戶對」是不是愛情的必要條件。非當事人。（示意圖／達志影像）

實習記者陳玟婷／綜合報導

在選擇婚姻的另一半時，「門當戶對」常常是考量因素，許多論及婚嫁的情侶都會面臨這項考驗。日前一名網友在PTT上發問，想知道大家認為「背景相同價值觀相同」比較重要，還是「愛勝過一切」？貼文一出，引起網友熱烈討論，也有一系列的回文，讓大家看見不一樣的愛情典範。

一名網友回文分享自身經驗，每次看到學歷落差大的組合就會聯想到爸媽的戀愛故事，她父親社經背景優越，求學階段一路都是第一志願，大學讀完後留美攻讀碩士，家族都是高學歷份子，家境稱得上小康；母親則是沒有漂亮的學歷文憑，五專畢業後沒繼續升學，家裡也沒人讀過大學，高中都讀生育率大於升學率的學校，家境則是相當富裕，花錢不手軟，買東西就要買到最好的。

請繼續往下閱讀...

兩人個性與政治立場也有莫大的差異，父親自高中起就是「台獨」路線，雖在美留學且在外商工作好幾年，個性依然保守，有時候會覺得父親像「清朝人」；母親則是明顯活潑許多，「個性圓融、交際手腕高明且很為人著想」，因是外省人二代，政治光譜偏藍，思想前衛，是新時代的獨立女性。

▲。（示意圖／達志影像）

▲網友認為「互相體諒」才是婚姻長久的關鍵。非當事人。（示意圖／達志影像）

該網友提到，父母雖然學經歷落差巨大，價值觀也合不太來，但因為兩人都能互相體諒，結婚20多年依舊恩恩愛愛的放閃，且父親是「護妻狂魔」，非常支持母親培養興趣，就算母親做出「黑暗料理」也會把它吃光光；而母親在父親創業失敗的時候，以一己之力撐起整個家庭，顧好整個家庭，讓父親無後顧之憂的衝刺事業。

文末，網友做出結論，不用執著學歷及背景的差異，「能找到一個生活中能無怨無悔地付出、在自己跌落谷底時義無反顧的伴於左右的人才是最重要的」。兩方有共同互補的點才是婚姻能夠長久的小祕訣。

其他人紛紛留言，有的人讚嘆「羨慕你的爸媽，這才是婚姻成功，但說真的以現代的價值觀，要找到這種能共苦的幾乎很少了，不能用以前的觀念套用在現在。」有人提出不一樣的觀點「女生只會往上找，男生會向下找，男女對調問題就出來。」也有過來人提出中肯的建議，認為這樣的愛情只能在舊時代發生，因現代人講究自由，不願意各退一步，價值觀差異只會是導火線，而非婚姻甜蜜的關鍵。

ET快訊
台灣赴曼谷班機又傳有9人發燒！指揮中心回應了
夫妻為三倍券翻臉！他要買微波爐竟載3歲女兒離家失蹤
威力彩連槓46次飆25億！「偏財運最旺」4星座曝光
驚悚影片曝！台中小客車左轉猛撞騎士噴飛3m　碎片炸裂連8撞
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

千萬外國客沒了！北市府「祭妙招」吸國旅客　再辦觀光論壇拼轉型

國人旅遊屬性難改⋯林佳龍喊「分流」也沒用！學者籲：地方政府要加碼吸客

台灣赴曼谷班機又有旅客發燒！莊人祥：初步掌握有9人

防疫五月天站台「防疫郵票」發行了　向世界宣告：台灣防疫成功

台南環保局推「紙餐具循環店家計畫」　最高補助6500元！

台南新樓醫院與台史博、成大老年所簽合作備忘錄　共創照護整合資源三贏

快訊／台鐵電車線又斷了！三義=后里14:46起「列車延誤」　150人下車改搭接駁

等到了！紓困3.0週四拍板　林佳龍：經費有「預留到年底」都能用

「門當戶不對」卻甜甜蜜蜜一輩子！　網友曝中肯分析：這是少數特例

「熊猴森樂園」初登場！10/30大都會野餐接力賽開跑　總獎金達18萬元

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

鄭元暢見許瑋甯「烘蛋全焦」笑翻！　評價好友牌烤肉…「叫外賣」ＸＤ

衣服遭Staff吐槽像「垃圾袋、拖把」　Lulu爆氣：你們不懂！

KID帶百萬相機下潛13米　蘭嶼祕境公開...超級美!!!

邱宇辰吹麵粉超快完勝KID！！　「成績8比0」吳宗憲：毛弟你太屌

「漸凍人」深夜搭公車慘遭丟包！電動輪椅僅剩一格電他路邊崩潰

千萬外國客沒了！北市府「祭妙招」吸國旅客　再辦觀光論壇拼轉型

國人旅遊屬性難改⋯林佳龍喊「分流」也沒用！學者籲：地方政府要加碼吸客

台灣赴曼谷班機又有旅客發燒！莊人祥：初步掌握有9人

防疫五月天站台「防疫郵票」發行了　向世界宣告：台灣防疫成功

台南環保局推「紙餐具循環店家計畫」　最高補助6500元！

台南新樓醫院與台史博、成大老年所簽合作備忘錄　共創照護整合資源三贏

快訊／台鐵電車線又斷了！三義=后里14:46起「列車延誤」　150人下車改搭接駁

等到了！紓困3.0週四拍板　林佳龍：經費有「預留到年底」都能用

「門當戶不對」卻甜甜蜜蜜一輩子！　網友曝中肯分析：這是少數特例

「熊猴森樂園」初登場！10/30大都會野餐接力賽開跑　總獎金達18萬元

蘇貞昌回應蘇震清「外交部密件」案：沒有的話不該冤枉人家

裘德入圍金曲歌王「神祕個資曝光」！　國中唱歌竟被嫌難聽

千萬外國客沒了！北市府「祭妙招」吸國旅客　再辦觀光論壇拼轉型

國人旅遊屬性難改⋯林佳龍喊「分流」也沒用！學者籲：地方政府要加碼吸客

暑假出遊注意！高美溼地假日交通管制禁行汽機車　高鐵搭公車可直達八仙山

雪佛蘭C7山路彎道遭撞毀容　買不到半年估修50萬！車主身分曝

北極熊80年內面臨滅絕！冰層減少難覓食...體重下降削弱生存

菲律賓解封疫情反撲「確診增4倍」！　杜特蒂警告：不戴口罩全逮捕

網讚偉晉穿搭有品味...關韶文點出「寬褲」他秒暴怒　嗆粉絲往事被挖出

4歲女童拿電線卻誤抓「劇毒眼鏡蛇」　媽目睹驚險畫面嚇壞！

辣模辛尤里醉趴東區街頭　柏油路上打滾..黑色底褲全都露

生活熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

掏三倍券「有找零嗎？」　結局爽炸3萬人

全家到小琉球玩！他訂民宿被扣1萬8

吃光備料！花蓮「公正包子、周家蒸餃」30年頭一遭公休

威力彩飆25億！這3生肖7月後財運紅到發紫

明12點開買！藝FUN券「兌獎4步驟」快領好　7身份證尾數都中獎

開門見冰箱＝窮死你！命理師曝「廚房禁忌Top6」傷身又傷財

單日湧萬人「懲罰澎湖」！居民買不到魚　澎管處回應了

「爭鮮」100元怎麼吃？　饕客曝：吃到飽

三倍券買自助餐找人湊200！店員1句爆尷尬

女友堅持花17萬買 時速10km全罩電動車

一動作「好市多蛤蜊」死光！網全笑爆歪樓

更多熱門

相關新聞

最容易招來渣男的3個星座女

最容易招來渣男的3個星座女

每個女人一生中多少都會碰過幾個渣男，只能早點認清、快速抽身，學個經驗。偏偏有3個星座女生可說是「渣男專業戶」，遇到壞男人的頻率高居十二星座前段班，尤其巨蟹女的渣男更常是她們自己養出來的。

林依晨5大金句

林依晨5大金句

新手人妻KIMIKO的20句說語錄

新手人妻KIMIKO的20句說語錄

公牛追車1公里不讓「牠」走...結局讓人感動

公牛追車1公里不讓「牠」走...結局讓人感動

你的丈夫不是你的丈夫？

你的丈夫不是你的丈夫？

關鍵字：

婚姻價值觀愛情

讀者迴響

發燒話題

三倍券 三浦春馬 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／210萬藝FUN券中獎名單出爐

老公准許解放「別跟我爸就好」！人妻3縣市玩翻

人權觀察：日體育界虐待兒童盛行

篠崎泫認了錄《玩很大》不敢穿這樣！

同事掉進「麵筋原料罐」中！　6人絕望死亡

上原亞衣痛揭「百人斬感謝祭」血汗拍片內幕！

「變頻冷氣買大一級」吹才涼？他：錯誤觀念

安心亞8年前「秘婚對象」曝光：他對我超好

即／蔡阿嘎遭鐵鎚攻擊　3打手遭起訴

威力彩3注中貳獎！還是能「抱走1172萬元」

富家女露乳獻祭！淫魔創邪教　性剝削女教徒30年

即／撿屍判刑確定　胡睿兒現身報到入監

中油頭獎20萬加油金得主出爐！快找出六月份發票對對看

家長會長帶頭霸凌　畢典致詞「公審」自閉男童

初次諮詢就激戰！律師搞大人妻肚遭停職半年

更多

最夯影音

更多
威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」

威力彩狂飆20.8億！　摩羯座最有機會成為「億萬富豪」
工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

工地歌神爆紅！高顏值+滄桑嗓音　小周湯豪：我沒自信...曝心酸背景

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

全台唯一機車遮陽棚在高雄！20萬價輸樹蔭...騎士：太陽會跑

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

楊冪捍衛公司「撂狠話」秒KO沈騰！　甜唱《Mojito》遭何炅淘汰傻眼惹

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

陷阱題！給老公發「???」會怎麼回？　郎朗秒回吉娜「超甜語音」閃瞎全場

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面