3歲兒停車場遭撞癱「母負7成責任」　女老師還要再陪433萬元

記者黃翊婷／綜合報導

住在南投縣的洪姓女子2015年10月6日帶著孩子前往草屯鎮某醫院檢查牙齒，沒想到3歲的兒子在停車場遭李姓女老師駕駛的車輛撞擊，身受重傷，幾乎等於癱瘓，氣得提告求償4172萬0942元。案件上訴至台中高分院，法官裁定扣除已經領取的汽車強制保險費用，女老師應賠償433萬4664元較為適當，全案仍可上訴。

▲洪母在停車場拿東西，3歲兒子卻被撞成重傷。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關）

洪母在判決書中主張，當天下午3時許她帶兒子前往醫院看牙科，在停車拿取車上的衣物時，站在一旁等候的兒子卻被李女駕駛的車輛撞倒，接著輾壓、拖行，導致頭部外傷合併腦出血、頭部顱底骨折、顏面骨骨折、肝臟撕裂傷、右髖骨脫臼等傷害，經過多次手術救治雖然保住一命，卻幾乎等於癱瘓，領有第7類重度身心障礙證明，至今生活無法自理，需要專人照顧、輪椅代步，因此決定求償4172萬0942元。

李姓女老師則辯稱，明明是洪母放任孩子在停車場的車道亂跑，而且都是在前方的視線範圍之外，並非她沒有注意車前狀況，況且帶3歲小孩出門本來就應該隨時注意照護，整件事情很顯然是對方的過失比例比較大，「事故發生時孩子才3歲，怎麼能用長輩的職業來推論他長大之後的收入，勞動能力損失求償861萬餘元根本沒有合理的依據。」

▲洪母的兒子至今仍得坐輪椅。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

台中高分院法官認為，李老師進停車場找車位的速度很緩慢，應該有充裕時間注意周遭行人狀況，卻還是撞擊並輾壓到孩子，這部分確有過失；但孩子沒有判斷危險的能力，洪母有保護責任卻疏於注意，顯然也有過失。

法官接著表示，考量到事發地點是在停車場，小孩又是突然從車子旁邊跑到車道上，整起事件的主要肇事原因，是母親疏於照顧所致，所以肇事責任方面為洪母7成、李女3成，裁定應賠償金額應為605萬4664元較為合理，再扣除已經領取的220萬元汽車強制險，並加上父母雙方的精神慰撫金各24萬元，總計應賠償433萬4664元，全案仍可上訴。