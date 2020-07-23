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「斑馬線不讓行人」死傷更勝酒駕…卻不見譴責聲！政大教授批麻木：合理嗎

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▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳雕文攝）

▲貨車未禮讓行人釀禍，讓政大教授忍不住發文開批。（圖／記者陳雕文攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

環狀線Y19幸福捷運站18日發生一起車禍，當時一對情侶牽著手快走過斑馬線時，一輛轉彎貨車疑似未禮讓行人優先因此肇禍，造成一死一傷。事件讓外界相當哀慟，對此，政大教授劉宏恩也在臉書分享自己的看法，痛心直批現在很多聲浪只譴責酒駕，但卻對這種不讓行人的危險駕駛感到麻木，「這合理嗎？」

政大法律系副教授劉宏恩在個人臉書轉貼新聞，先是嘆「又是一件行人走在斑馬線卻被車子撞死的悲劇」，接著說他之前PO過一個數據，就是台灣每年因「斑馬線不讓行人而肇事致死」的人數，大幅超過「酒駕肇事致死」的人數。

請繼續往下閱讀...

劉宏恩忍不住質疑，明明數據就擺在眼前，政府和輿論卻只喜歡譴責酒駕，對於「更為常見也致死人數更多的斑馬線不讓行人的危險駕駛」卻感到麻木，「這合理嗎？」

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳雕文攝）

▲謝姓女子在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒。（圖／記者陳雕文攝）

據悉，車禍發生當時，情侶正要過斑馬線，不料快通過斑馬線時，突然被轉彎的小貨車給撞上，謝女倒地後昏迷不醒，家屬最終放棄插管急救，隔日上午宣告死亡；男友何男4天後也在PTT上發文，表示2人相愛13年準備要結婚，當時準備要去看房，他忍淚寫下「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了」，讓網友看完也深感哀慟。

警方初步瞭解，肇事司機為45歲的鍾姓男子，當時沿著幸福路往幸福東路方向行駛，行至路口準備左轉思源路慢車道，不料卻撞上行人。經調查，鍾男酒測值為0，研判整起事故為貨車駕駛未禮讓行人優先通行而肇禍，但確切肇因仍還有待調查釐清。

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