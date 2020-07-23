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快訊／林佳龍下令！研提「不適任駕駛」退場機制　車輛未禮讓行人擴大罰

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記者賴文萱／台北報導

新北市18日下午2時許一對情侶正要過斑馬線，不料竟被突然轉彎的小貨車給撞上，謝女倒地後昏迷不醒，隔日上午宣告死亡，男友也痛訴「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了」。對此，交通部長林佳龍下令相關單位用最快的速度、拿出有效的對策，包含研提不適任駕駛退場機制、加強並擴大路口路型檢討、擴大車輛未禮讓行人之罰則、重新檢視公路路線設計規範等，讓每一趟的啟程和返家路途更安全。

林佳龍指出，近期有幾起令人遺憾的交通事件，凸顯出既有交通規範的補強與加強執法刻不容緩。日前新北市新莊區一位女性行人與男友通過行人穿越道時，遭未禮讓行人的小貨車撞擊，送醫後不幸身故。另外，有從比利時來台的朋友，在駕車赴太魯閣和日月潭旅行途中，遭兩輛砂石車超速逼車，成為台灣最不堪的風景。

▲▼比利時情侶Naick & Kim拍片記錄台灣之美。（圖／翻攝自YouTube／Naick & Kim）

請繼續往下閱讀...

▲比利時情侶Naick & Kim在台記錄台灣美景，但卻在花蓮遇到砂石車逼車。（圖／翻攝自YouTube／Naick & Kim）

林佳龍說，這兩起交通事件，引起許多國人關心，特別是車輛未禮讓行人造成的憾事，令人萬分痛心。檢視近10年來行人交叉路口死亡人數的趨勢，自2017年的低點後，2018、2019的這2年確實不減反增，去年甚至已經將近重回2016年的高點。

▲▼交通部長林佳龍。（圖／交通部提供）

▲近日2起交通事故，林佳龍下令相關單位用最快的速度、拿出有效的對策。（圖／交通部提供）

這些數字，每一個的背後都承載著難以計量的遺憾和悲痛，林佳龍說，除了痛心，更須下定決心、有所作為。昨天林佳龍在交通部召開會議，要求確實督導相關單位，並積極與地方政府、警政機關、營建署等單位協調，務必用最快的速度、拿出有效的對策。會議中也擬定7大重點，如下：

1.加強並擴大路口路型檢討：
除改善易肇事路段的路型、標誌、標線之外，亦檢討行人安全所需之庇護島、縮短行穿線步行距離、行人穿越線退縮（減少轉彎視野死角），以及行人號誌增設與秒數調整。這部分責成運研所、公路總局於1個月內，與內政部營建署等中央、地方相關單位協調，研提出共同加強辦理之計畫。

2.重新檢視「公路路線設計規範」：
指示公路總局於1個月內謀求提升設計安全之道，如有修正需求，可提修正草案進行規範修正。

3.協調加強執法並推動科技執法：
為提醒車輛駕駛於路口禮讓行人，我將委請政務次長帶領道安會，正式拜會內政部警政署請求協助，期能與地方警察機關合作加強執法；另，道安會也將增列預算補助地方政府，加速推動路口影像AI科技執法，針對車輛違反號誌指示之各類違規行為，進行24小時取締。

4.擴大車輛未禮讓行人之罰則：
現行「道路交通管理處罰條例」已明訂罰則，針對車輛駕駛於行人穿越道或轉彎時，不禮讓行人優先通行而導致傷亡者加重刑責；交通部將進一步推動增訂，車輛駕駛只要在未設有禁止行人穿越標誌之交岔路口未禮讓行人，也納入罰則範圍，並儘速完成法制程序，呈行政院核後送立法院審查。

5.研提不適任駕駛退場機制：
指示路政司、運研所針對2013年取消普通駕照定期（每6年）換照制度後，如何針對不良駕駛、或屆滿75歲須換照前身心健康即有重大變化之駕駛，限期提出建議方案，並建立重新評估之機制。另外，責成相關單位，通盤檢視國內/外提升道路安全之駕駛執照管理經驗，並加強與相關產業溝通，凝聚各界共識後研提適當方案。

6.道路建設工程結合人行安全：
檢視生活圈建設計畫及前瞻計畫提升道路品質之建設工程，納入辦理人行安全設施、事故熱點路口及路段進行改善，避免重複施工。

7.由道安會1個月內研擬「高齡者交通事故防制精進計畫」行動方案：針對高齡者事故的好發原因，擬定改善方案。

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲謝姓女子與男友牽手過馬路卻被小貨車撞飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

何男表示，與女友都是雙方的初戀，交往13年期間他一直努力存錢，近期準備買房或租房後結婚、生小孩，當時到環狀線Y19幸福捷運站，是因要到對面去看房子，倆人都非路權維護者，過往如果有車輛要硬闖，女友都會說「不要跟他們拼命」，但沒想到倆人走在斑馬線上時，小貨車會從後方這個角度直接撞來。

▲▼謝姓女子疑似過馬路，在環狀線新莊幸福站前遭小貨車撞倒，頭部重創陷入昏迷，目前送醫急救中 。（圖／記者陳雕文攝）

▲地面上留下鮮血 。（圖／記者陳雕文攝）

「彷彿感受到，死神躡手躡腳，尾隨著我們的死角，步步進逼，手持鈍器利器重擊了我們，一人離世，死神不知是慈悲或殘哭，令我苟活也令我遁入無間，彷若行走的植物人。」男友忍淚寫下「我們所勾勒的幸福，原來永遠到不了。」

何男提醒，這樣的事情肯定會有下一個，這些駕駛人仍然會持續衝撞，他已經對修法什麼的不在意，但下一位被撞倒在路上的，已經不會是她想牽手的那一個人，而是輪到各位想要保護的家人，他反問網友們「而你們現在呢？想守護重要的人嗎？」

警方初步瞭解，肇事司機為45歲的鍾姓男子，當時沿著幸福路往幸福東路方向行駛，行至路口準備左轉思源路慢車道，不料卻撞上行人。經調查，鍾男酒測值為0，研判整起事故為貨車駕駛未禮讓行人優先通行而肇禍，但確切肇因仍還有待調查釐清。

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