Wecare高雄一張表曝李眉蓁論文37處抄襲法　抓包第一句就怪怪的

▲Wecare高雄志工整理出的論文對照表。（圖／翻攝自Facebook／Wecare高雄）

記者黃翊婷／綜合報導

高雄市長補選候選人李眉蓁22日被踢爆碩士論文幾乎「整本抄襲」，掀起各界正反意見熱譯。「Wecare高雄」團體20多位志工仔細比對李眉蓁與台北大學碩士生雷政儒的論文，發現共有36處雷同，甚至連開頭第一句話的語意也怪怪的，「『台灣則因為面對國際貿易的變遷』，有人論文第一句是用這樣的方式寫的嗎？」

「Wecare高雄」團體22日在臉書粉絲專頁連續PO文抨擊李眉蓁，20多位志工得知抄襲風波後，立即放下手邊的事情進行比對，並將比對結果製成一張表格，詳細列出抄襲頁次，其中有36處與雷政儒的論文相似，另外有1處與僑委會委員長童振源的雷同，「國民黨主席江啟臣應立即出面道歉，更要求李眉蓁正式退選，請不要把高雄人一而再、再而三當作塑膠看待，否則國民黨只會再度被高雄民意的浪潮給吞沒。」

「Wecare高雄」團體進一步指出，李眉蓁的論文不僅從第一頁就有問題，連開頭第一句的語意也怪怪的，「『台灣則因為面對國際貿易的變遷』，有人論文第一句是用這樣的方式寫的嗎？」沒想到李眉蓁親上火線回應，卻強調自己是按照正常程序從中山大學畢業，還要求總統蔡英文回應論文風波，一視同仁，最後再次搬出前高雄市長韓國瑜和已故的議長許崑源，「不要再用國民黨的老招，怪別人、消費往生者，這樣真的很不好。」

▲李眉蓁親上火線回應抄襲風波，但社會大眾似乎不太買帳。（圖／記者洪正達攝）

「Wecare高雄」團體認為李眉蓁的論文幾乎是一頁不漏抄好抄滿，她應該勇敢面對、誠摯道歉並退選謝罪，這樣就算最後被取消學位，也不會太難看，「高雄不需要第二個騙子。」

而當年擔任李眉蓁論文口試委員的朱景鵬（現任東華大學副校長），22日也向媒體表示，雖然對於當時的口試狀況已經毫無印象，但如果有需要，他願意配合調查，至於是否真的涉及抄襲，一切尊重校方的審查程序。

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