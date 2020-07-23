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三倍券塑膠套可救猛禽！急募200片7小時達標「尾巴收到滿滿愛心」

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記者黃翊婷／綜合報導

紙本三倍券塑膠卡套的環保爭議，自推出以來各界仍有許多不同的看法。不過，這片塑膠卡套不僅能拿來裝口罩，也能救助受傷的猛禽，台灣猛禽研究會22日在臉書PO文募集200片，沒想到引起民眾熱烈響應，短短一個晚上就達成目標，「非常感謝！猛禽的尾巴已感受到滿滿愛心。」

▲又遇車禍！3歲鳳頭蒼鷹「腳卡散熱孔」倒頭栽　1周康復順利野放。（圖／台灣猛禽研究會提供。）

▲這隻3歲的鳳頭蒼鷹因為遭遇車禍，救治一週才野放回大自然。（圖／台灣猛禽研究會提供）

請繼續往下閱讀...

台灣猛禽研究會在PO文中介紹，過去救助傷鳥所使用的尾羽套通常是拿廢棄的L夾自行剪裁，再用特殊膠帶黏貼固定，達到保護猛禽的長羽毛不會在籠舍內折損的效果，畢竟長羽毛是牠們飛行的重要工具，過去也曾有找不到適合的義羽，一等就是好幾週甚至超過一年。

由於尾羽套會因為沾染糞便或被傷鳥破壞而損毀，台灣猛禽研究會發現這次紙本三倍券裡的塑膠卡套尺寸相當完美，剛好可以當成鳳頭蒼鷹或其他中小型猛禽的尾羽套，如果民眾還沒想好要怎麼處理卡套，可以捐贈給他們，預計募集200片，但不接受郵寄，順路拿到攤位或是會館就可以了。

▲▼三倍券塑膠套。（圖／記者胡治言攝）

▲三倍券塑膠卡套還能救猛禽的尾巴。（圖／記者胡治言攝）

沒想到募集消息僅公開7小時，就達成目標。台灣猛禽研究會現階段已經停止募集，「非常感謝！猛禽的尾巴已感受到滿滿愛心」，甚至半開玩笑表示，這篇PO文是他們第一次感受到這麼大量的分享和觸及，但每隻猛禽只有一根尾巴，募集數量已經足夠了，很感謝民眾的愛心，也希望大家能一起繼續關注台灣野生動物面臨的其他困境，例如路殺、窗殺、外來種入侵等等，共同從小地方做起，讓野生動物能更自在地生活在這片美麗的土地上。

另外，台灣猛禽研究會也有開放接受紙本三倍券的捐贈，如果民眾願意支持猛禽研究保育救傷推廣，可以點入下方網址看更多詳細資料與介紹。

捐款支持猛禽研究保育救傷推廣

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