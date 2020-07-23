阿伯堵車盧6張三倍券換1000元　人妻一句「我老公是…」嚇跑他

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友22日在臉書「爆廢公社二館」PO文聲稱，當天去郵局幫家人領取三倍券，結果遇到一名腳踏車阿伯攔路，希望拿6張三倍券換現金1000元，委婉拒絕還是一直盧，最後沒辦法只好祭出大絕招，一句「你知道我老公是在做什麼工作的嗎？」把對方嚇跑。

▲部分民眾覺得把三倍券換成現金比較方便使用。（圖／記者劉維榛攝）

原PO提到，當天她是騎機車去郵局領取三倍券，準備要離開時，一名阿伯用腳踏車擋在機車後面，開口就說想用5張三倍券換1000元現金，她回答「這樣不行，政府說不能買賣，這樣會觸法」。

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但腳踏車阿伯還是不死心，頻頻表示如果有需要，三倍券其實很好用，「不然我6張跟妳換1000，妳賺200」。原PO雖然再度委婉拒絕，無奈阿伯還是一直盧，不肯移走腳踏車，她這時才沉下臉吐出一句，「你知道我老公是在做什麼工作的嗎？」

▲原PO剛走出郵局就被阿伯擋住去路。（示意圖／記者李宜秦攝，與本文事件無關）

腳踏車阿伯一聽，嚇得馬上轉頭離開。最後原PO也公布「正確解答」，表示老公是在做不鏽鋼加工，「想說要推銷大家一起來推銷的說，阿伯怎麼那麼難聊啊？」

其他網友們看完原PO的經歷，紛紛留言猜測，阿伯可能是想換成現金去買菸，「他以為妳老公是警察」、「哈哈哈，嚇到他褲底快一包」；但也有不少網友表示，如果是自己遇到，應該會選擇跟阿伯交換，「我跟同事也都是拿錢和長輩換券，因為他們捨不得用，也不太會用」。

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