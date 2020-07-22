祭品文來了！何志偉：查獲假三倍券就發1200份雞排

▲立委何志偉。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

振興三倍券上路後，有民眾到銀行兌換卻拿到「偽券」，質疑三倍券擾民。對此，民進黨立委何志偉22日在臉書發祭品文，表示若查獲假券，他就直接發1200份雞排。

台南市議會國民黨團20日開記者會，爆料有小商家業者原以為三倍券會帶來及時雨，讓他們生意好一點，不料收到的三倍券經台灣銀行鑑定是假的。不過，行政院長蘇貞昌則透過臉書提出2個疑點：第一，警方未獲相關報案；第二，且7月23日才開放將三倍券換成現金，銀行尚未開始兌領業務，因此這件事是假消息。

何志偉22日也在臉書表示，若查獲假券，他就直接發1000份雞排。他指出，這陣子，從三倍券不好用、很麻煩，到現在甚至有民代公開開記者會，造謠有假的三倍券在市面上流通，被要求提出罪證進行查緝時，卻兩手一攤不願提供。

何志偉批評，他們被打臉以後，卻拍拍屁股就當沒事了？這種對他們來說彷彿雲淡風輕的造謠，實際傷害的是民眾與小商家。

何志偉強調，他不能阻止別的黨派信口開河，但至少可以懸賞鼓勵遏止犯罪，如果這個暑假警方有查獲假的三倍券，他願意公開發放1000份雞排，「也就是，各位網友只要發現，檢舉，大家就有雞排吃」。

不過，後來有網友在貼文底下留言願意加碼200份雞排，因此何志偉看到後回覆「目前加碼到1200份」。

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