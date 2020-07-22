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新冠源自多地　研究顯示：義大利最早出現的病毒不是來自中國

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▲▼義大利新冠肺炎的死亡率高。（圖／路透）

▲義大利研究指出，該國最早出現的新冠病毒並非來自中國。（圖／路透）

實習記者王詩晴／綜合報導

義大利至今已累積超過24萬新冠肺炎確診病例，和高達3萬5千人死亡，為這一波疫情的重災國之一。不過義大利近日有一項研究指出，最早出現於義大利的病毒，並非來自疫情爆發地中國。

據《南華早報》(South China Morning Post)報導，米蘭（Milan）的研究人員於2月至4月之間從，倫巴底（Lombardy）地區收集了300多份新冠肺炎病患的血液樣本，並通過基因變異來追踪病毒的源頭。

由米蘭大學（Milan University）教授卡洛·費德里科·佩爾諾（Carlo Federico Perno）領導的研究人員於周一（20日）表示，義大利是世界上第一個限制所有中國航班的國家，但基因組測序則暗示了「一條不直接涉及中國的傳播鏈」。

倫巴底為西方最早爆發新冠肺炎病例的地區，意大利有三分之一的新冠肺炎病例都來自此地。倫巴底也是意大利最富裕的地區，擁有蓬勃的商業活動、國際運輸連接及眾多的人口。

佩爾諾的研究指出，倫巴底當地的病毒來源可能是源自多地，而來源的一個可能方向是中歐，因為在那裡已經發現了具有類似突變的菌株。

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