國民黨缺席護照正名案投票　賴品妤：可能覺得無法提升台灣主體性

▲立委賴品。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院臨時會22日在國民黨立委全員未出席下，以64：0通過護照及華航正名案。對此，民進黨立委賴品妤下午在臉書表示，很榮幸對這兩案投下同意票，護照正名能讓台灣人手上的護照，真正成為台灣人的護照，不過國民黨可能覺得這兩案遠遠不能「提升台灣主體性」吧。

賴品妤指出，出國的時候，因為護照上大大的「Republic Of China」，而被誤會成中國大陸人，甚至在出入境的時候被刁難，這一直是許多台灣人共同的困擾。

賴品妤表示，立法院22日通過護照正名及華航正名案，要求行政部門要對護照加強關於「台灣」、「TAIWAN」的辨識度，以維護國人尊嚴、確保國際旅行安全便利；在華航方面則是要強化華航的台灣意象辨識度，交通部要提出分期可行的華航改名計畫，短期內至少要先處理不涉及改約航權談判的飛機塗裝，並有配套措施。



對於護照正名法案，賴品妤認為，讓台灣人手上的護照真正成為台灣人的護照，不僅是身為台灣人對於國族的自我認同，也是清楚、強烈向國際上表達：中國大陸人是中國大陸人，而我們是台灣人。

賴品妤說，很榮幸能對這兩個法案投下同意票，對她來說意義非凡，之後她也會持續追蹤並監督這兩案的執行進度。



至於國民黨未出席投票一事，賴品妤表示，可能國民黨覺得這遠遠不能「提升台灣主體性」吧，都沒有人投票呢。

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