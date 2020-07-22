「華航正名案」通過了！交部將依立院決議處理　華航：不予評論

▲立法院臨時會處理華航、護照更名公決案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴文萱／台北報導

立法院臨時會今（22）日處理華航更名公決案，根據民進黨團提案要求，交通部應研提分期可行之華航改名計畫，「前期以不涉及改約航權談判之飛機塗裝重新設計為主」，經院會表決，出席64人，64人皆投下贊成通過。對此，交通部表示，將依據立法院決議處理；華航則說不予評論。

民進黨團提案內容指出，有鑑於中華航空（CHINA AIRLINES）在世界各國被誤認為來自中國的中國國際航空（AIR CHINA），屢屢造成混淆，為強化我國之國際識別，因此提出公決案。今立法院臨時會也在64人投下贊成下通過該案。

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交通部表示，將依據立法院決議處理，交通部已指示航發會成立諮詢小組討論，目前尚未有結果；華航則說不予評論。但先前正名案炒得沸沸揚揚時，交通部也要求華航先在機上加強台灣意象。

根據時程，華航塗裝優化工作5月已開始進行，預計規劃階段需4個月，遴選設計廠商及產出台灣意象共識；設計階段需6個月，廠商提案及設計定稿；工程準備階段需2個月，產出工程圖及完成備料作業；彩繪階段需0.5個月，進行實際噴漆作業，推算約明年中就可在華航機上看到有台灣意象的標誌。

▲華航的China AirLines的英文字樣。（圖／記者呂佳賢攝）

根據表決通過的民進黨團提案內容，交通部應積極研提強化華航之國際識別等相關政策，以避免與中國籍航空公司混淆之短中長期措施：一、華航於國際上被誤認為是來自中國籍航空，造成國際形象混淆，交通部應以確保台灣國家利益為前提，強化華航台灣意象之國際辨識性。

二、交通部應研提分期可行之華航改名計畫。前期以不涉及改約航權談判之飛機塗裝重新設計為主，如加強 TAIWAN 或台灣意象設計等方式，由交通部邀集相關單位研議更改華航英文譯名及華航改名的各項可行方案與配套措施。

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