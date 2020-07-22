青少年學生暑假生活要精彩　枋寮警會同教官反詐反騙

▲屏東縣枋寮警分局偵查隊會同屏東縣立枋寮高級中學童建庭教官透過廣播、臉書直播方式，加強學生反詐騙觀念。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

適逢暑假期間，學生在外沒有學校的保護傘，除了注意自身安全，更應要避免成為詐騙集團眼中的肥羊，屏東縣政府警察局枋寮分局偵查隊會同屏東縣立枋寮高級中學童建庭教官，透過校園廣播、臉書直播方式，加強學生反詐騙觀念，避免受害。

枋寮警方說，隨著科技的發展，現代人多利用網路購物，但網路購物貨到付款不一定安全！應善用第三方支付，避免受騙。

但甚麼是第三方支付？第三方支付就是在一樁交易過程中，除了買賣雙方外，透過第三方來代收、代付金流，由經濟部監管，就可稱之為第三方支付。且ATM提款機不能解除扣款設定，不能辨識身分，不能退款，警方會同學校教官進行這些防詐騙觀念的宣導，避免青少年學生受害，讓他們感到收穫良多。

分局長黃國源表示，詐騙手法與時俱進，隨著科技進步詐騙陷阱的花招亦跟著翻新，青少年可利用時間上165反詐騙網站或查詢相關網路資訊，了解詐騙集團的花招，杜絕詐騙情事發生。

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