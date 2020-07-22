女兒要賣厝他怕沒地方住...　屏東男喝清潔劑口吐白沫急送醫

▲屏東警分局大同派出所員警將郭男送醫治療後無礙 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市郭姓市民因長期與家人相處不佳，自己獨居，由於近期女兒欲覓買家賣掉住處，他喝了兩瓶高粱酒，想到女兒要賣掉自己居住的地方，越想越心悶，竟衝動喝了清潔劑欲尋短，腹部疼痛不已，鄰居見狀報警。警方趕到將郭男送醫治療後無礙，並通知郭的女兒，叮嚀她要和父親做好溝通，避免發生憾事，郭女表示感激。

屏東警分局大同派出所日前接獲110報案稱有人要自殺，需要協助，警員黃秝榆、張嘉軒連忙趕往處理，看到多位民眾攙扶60歲郭姓市民出門，警方得知他狀況，連絡先請救護人員將他送醫急救。

據現場民眾表示，郭姓市民因和子女相處不融洽已多年，平常只有自己一個人獨住，最近因為女兒想要賣掉他所住的地方，讓他非常鬱悶，深怕房子被賣掉之後，自己會沒有地方住；由於平時就喜歡喝兩杯的他，在喝了兩瓶高粱酒之後，心裡越想越想不開，就拿出清潔劑喝了兩三口，結果造成腹部疼痛、口吐白沫，鄰居看到後趕緊幫忙報警。

警方確認他身分，迅速和其女兒連繫上，女兒對警方及熱心民眾能緊急救護父親的精神感到十分感激，迅速趕到醫院照料；警方也提醒郭女，要好好處理和父親之間的溝通問題，才不致再次發生憾事。事後警方至院探訪，確認郭老伯身體狀況無生命危險。

警方呼籲，家人間的感情最不易割捨，卻最容易造成衝突，請謹慎處理與家人的關係，以免發生憾事。

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