崁頂網室栽種無花果　網路直播＋銷售也熱銷

▲屏東縣崁頂鄉青農郭哲宏，繼承父業栽種無花果，產銷更多元。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣崁頂鄉青農郭哲宏，原在工程界服務，7年前返回家鄉幫父親種無花果，以網室栽種，一年有2個產季，他除供應無花果鮮食外，也開發乾、茶包及酵素等加工產品，讓無花果價值提昇，消費者接受程度高。

34歲郭哲宏父親郭財明種無花果超過15年，栽種面積從2分地擴展到2公頃。他說，父親應是屏東最早種植無花果，當初是佛堂師父鼓勵他種，由於無花果有很多營養成份，對於出家人的健康補給很適合，因此大量栽種，獲得不僅是宗教團體及消費者的喜愛，經口耳相傳，提高無花果的知名度。

他說，父親先將檳榔園砍除改種無花果，且申請政府補助搭設施，但無花果怕水，所以要做高畦方便排水、不能噴灑農藥，因枝幹較脆弱，所以要用繩子把每一條枝條綁住固定，在果園內架設軌道、運輸車方便採收，打造高效益的無花果園。

郭哲宏說，無花果產期一年四季都能結果，但以1-4月及7-9月為盛產期，每天一早採果，一次約300斤，回到家中後分級包裝，無花果很嬌貴，每顆果實都要用海綿包住以免碰撞影響賣相，次級果則加工製成酵素、果乾及茶包充份利用，以網路訂購、宅配甚至直播客戶也很踴躍，營養健康的無花果及酵素，適合各種年齡層食用，擄獲不少消費者青睞。

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