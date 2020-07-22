女兒要把房子賣了！屏東獨居翁「高粱澆愁」萌死意　悲飲清潔劑口吐白沫

▲屏東老翁喝清潔劑尋短，警方獲報趕赴現場救援。（圖／記者莊智勝翻攝）

記者莊智勝／屏東報導

屏東市一名郭姓老翁因與家人長期相處不睦，僅自己獨居在老家中；但郭翁因近期女兒尋覓買家打算賣掉老宅，擔憂自己未來無處棲身，日前喝了2瓶高粱酒解愁，卻越想越心悶，憤而喝下清潔劑尋短，當場倒臥在地口吐白沫。所幸鄰居發現異狀急忙報警求救，並將郭翁送往醫院急救，最終撿回一命。

屏東分局大同派出所日前接獲民眾報案，指稱一名郭姓老翁在家喝清潔劑尋短，當場方趕抵現場時，郭翁嚴重腹痛、口吐白沫，在多名鄰居的攙扶下走出家門，現場員警見狀立即將其送往醫院急救。

警方初步調查，郭翁年已6旬，因與子女相處不睦所以獨居老宅，但近日女兒卻想賣掉郭翁住處，並積極尋覓買家，郭翁為此心情鬱悶，擔憂房子沒了以後自己再無棲身之所，因此獨酌2瓶高梁酒解悶，不料卻越喝越愁、越想越氣結，因此衝動拿出清潔劑喝下兩三口，當場腹部劇痛、口中還不斷吐出白沫。鄰居發現郭翁情況有異後，急忙報警處理。

事後郭翁女兒經警方聯繫後趕往醫院，對於熱心民眾的救助十分感謝；所幸及時發現送醫，郭翁治療後已無生命危險。警方也勸告郭女，必須與父親好好溝通、謹慎處理家人關係，別再釀成憾事。

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