驚悚畫面曝！台中騎士遭左轉車猛撞　「噴飛3m」衝車底命危…碎片炸裂波及6車

記者白珈陽／台中報導

台中大里21日中午11時30分許發生一起嚴重車禍！賴姓男子開車行經國光路二段準備左轉至聖路時，與直行的柯姓騎士發生碰撞，接著碰撞到停在至聖路待轉區的林姓女騎士，隨後波及停放在人行道上的五輛機車，一連8撞，造成何男昏迷送醫搶救。車禍畫面事後曝光，事發當時幾乎毫無剎車，而柯男當場被撞飛至少3公尺遠，畫面相當驚悚。

▲台中大里車禍，騎士命危搶救中。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲車禍現場一片狼藉，轎車、機車車殼及零件碎裂一地。（圖／記者白珈陽翻攝）

這起事故發生在21日中午11時30分許，事發當時賴男開車在路口準備左轉，孰料卻與直行的柯男發生碰撞，而透過畫面，當時柯男遭撞後，直接噴飛至少3公尺後，波及到停等在待轉區的林女以及停放在人行道的五輛機車，接著直直衝入停放在路邊的轎車車底。

▲這起車禍波及到一旁停等在待轉區的女騎士，及停放在人行道的五輛機車。（圖／記者白珈陽翻攝）

車禍造成柯男當場昏迷，而林女則是全身多處擦挫傷，警消獲報趕抵現場後，緊急將2人送醫，經醫師初步診斷，柯男受有瀰漫性腦出血及左大腿骨折，目前正緊急開刀治療，而至於詳細的車禍原因，仍有待調查釐清。

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