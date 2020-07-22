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民眾黨酸李眉蓁「你的論文不是你的論文」：要高雄人怎麼相信妳

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▲▼民眾黨臉書發文談論李眉蓁論文抄襲風波。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

▲民眾黨臉書發文談論李眉蓁論文抄襲風波。（圖／翻攝自Facebook／台灣民眾黨）

記者蘇晏男／台北報導

高雄市長補選候選人李眉蓁日前被指控碩士論文抄襲僑委會委員長童振源的文章達4頁，不料22日又被踢爆幾乎整本抄襲他人著作，引發外界議論。對此，台灣民眾黨臉書表示，李眉蓁的行為要高雄市民如何相信她及國民黨？應該說清楚、講明白，且此事件不單只有李眉蓁及其指導教授該負責，教育部長期以來的政策，造就在職專班就淪為「洗學歷」樣態也是問題所在。

「你的論文不是你的論文」。民眾黨指出，李眉蓁繼日前被前立委參選人吳佩蓉爆出有4頁內容抄襲童振源2004年的演講整理稿後，22日又被踢爆論文有將近96％頁數抄襲自他人的論文著作，「李眉蓁的文章內，恐怕沒有任何研究是出自她本人的創見與分析」。

民眾黨批評，「正直誠信，是政治的基本原則」，然而，李眉蓁與其發言人在上午的記者會中，完全沒有清楚說明這項爭議，而論文代表這個學位背後的學術成就，更代表這位候選人，以及推薦這位候選人所屬政黨的誠信問題，若連論文都是直接抄襲了事，甚至被踢爆後還無法誠懇面對，高雄市民要如何相信李眉蓁與國民黨？

民眾黨表示，學術倫理，沒有「不溯及既往」的問題，這次爭議，除了李眉蓁，以及其指導教授須負起最大責任外，各大專院校也應該審慎檢視過去寬鬆的論文審查制度下所產製的論文作品，而不是被動等候外界檢舉。

民眾黨也提到，教育部長期以來的常態補助減少、競爭型經費補助增加的政策式，造成即便是國立大學，都得更多地自籌財源，在職專班就淪為今日的樣態，「洗學歷」、「賣文憑」的風氣才難以杜絕。他們呼籲，李眉蓁論文抄襲事件，各層次的問題，各層面的負責人都要面對自己的責任。

民眾黨表示，全台灣數以萬計的研究生，正在水深火熱、沒日沒夜的泡在圖書館與文獻之中，和自己的畢業論文奮戰，這些人，正瞪大眼睛看著李眉蓁如何回應。衷心期盼李眉蓁可以建立典範，說清楚、講明白，給高雄市民交代，也給這些辛苦的學弟妹一個交代。

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