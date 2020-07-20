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快訊／台灣大道大貨車自撞翻覆！司機卡座位「滿手是血」搶救中

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▲▼一輛大貨車於台灣大道四段自撞翻覆。（圖／台中市消防局提供）

▲一輛大貨車於台灣大道四段自撞翻覆。（圖／台中市消防局提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市西屯區20日發生一起交通事故，消防局下午3時19分接獲報案，一輛大貨車於台中交通要道台灣大道四段疑自撞路邊圍牆，派遣協和及西屯分隊出動消防車3輛、救護車2輛共13人前往，消防人員到場發現大貨車司機受困於駕駛座，疑腹部受有重創，雙手滿是鮮血，目前使用破壞器材全力搶救中。

▲▼一輛大貨車於台灣大道四段自撞翻覆。（圖／台中市消防局提供）

▲▼大貨車司機受困於駕駛座，疑腹部受有重創，雙手滿是鮮血，目前使用破壞器材全力搶救中。（圖／台中市消防局提供）

▲▼一輛大貨車於台灣大道四段自撞翻覆。（圖／台中市消防局提供）

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