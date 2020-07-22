快訊／柯文哲：雙城論壇是兩岸關係「重要管道」　交流不因疫情中斷

記者陳家祥／台北報導

2020雙城論壇22日上午10時在台北晶華酒店登場，受到新冠疫情影響，台北市長柯文哲與上海市長龔正改以視訊連線，今年規模也相對縮小，議程由過去的三天精減為一天。台北市長柯文哲致詞時表示，雖然疫情變化無常，但是台北與上海的共識就是交流不宜中斷。所以今年雙城論壇首次採取視訊的方式辦理，也彰顯彼此持 續交流的善意和決心。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲指出，雙城論壇自2010年起，已經邁入第11年，經過許多風雨和紛擾，但我們都沒有退卻，一一克服困難來舉辦，因為這個論壇與民生息息相關，是維持兩岸關係的重要管道。藉著雙城論壇，兩岸在互信的基礎上持續交流，累積彼此的善意，這有助於兩岸關係朝正面發展。

柯文哲說，過去雙城論壇已在青年創業、醫療產業、智慧城市、文化、環保、 民生服務、公共住宅與都市更新等議題廣泛交流。也簽訂了36項合作備忘錄，並進行互訪交流，兩市互相觀摩學習，成績顯著。今年因為 受到新冠肺炎疫情的影響，人員無法面對面進行交流，許多交流活動也被迫中斷；雖然疫情變化無常，但是台北與上海的共識就是交流不宜中斷。所以今年雙城論壇首次採取視訊的方式辦理，也彰顯彼此持 續交流的善意和決心。



柯文哲表示，今年台北上海城市論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題， 延伸出四個分論壇，包括「衛生醫療分論壇」、「產業經濟交流分論 壇」、「智慧交通分論壇」及「區域治理與合作分論壇」，雙方就因 應新冠肺炎的經驗進行交流，並探討如何協助受到疫情影響的產業經 濟復甦和轉型。

「新冠肺炎影響的範圍包括兩市、兩岸及全球，目前大部分地區的疫情仍在蔓延。」柯文哲說，北市迄今防疫工作做得不錯，主要原因是我們在 2003年SARS發生時就學到教訓，所以在防疫各方面都超前部署，也要感謝臺北市民配合政府各項措施。今年雙城論壇聚焦於兩市的防疫作為，希望透過彼此的經驗交換，讓我們更有信心面對疫情在未來的挑戰。

柯文哲說，新冠肺炎也對產業經濟帶來衝擊，尤其在實體銷售業如零售及餐飲，體驗消費業如觀光旅宿及交通運輸，還有各類大型活動等，都 受到重大影響。臺北市政府以刺激消費作為短期經濟振興;長期則是 建立與疫情共存的產業新模式，協助各個產業轉型。危機就是轉機， 這次疫情也是臺北產業轉型的契機，我們必須學習與疫情共存，思考改變產業結構，以因應後疫情時代的「新常態」。因此，今年雙城論 壇的另一個主題是疫情過後的產業經濟發展，希望兩市相關領域的專家彼此學習。



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