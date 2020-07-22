快訊／「一家親比一家仇好」　柯文哲：我對兩岸關係的態度就是務實

記者楊亞璇／台北報導

2020雙城論壇22日上午10時在台北晶華酒店登場，受到新冠疫情影響，台北市長柯文哲與上海市長龔正改以視訊連線，今年規模也相對縮小，議程由過去的三天精減為一天。儘管論壇規模不如以往，但台北、上海兩市堅持舉辦，而這也是疫情爆發以來兩岸唯一且首次的官方交流。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲在致詞中強調，他對兩岸關係的立場都是一致的，處理兩岸事務的態度，就是 「務實」，從2015年我首次參加雙城論壇到現在都沒有改變，兩岸之間歷史文化相連，經濟往來密切，兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，「一家親比一家仇好」。



柯文哲重申，他一向主張「五個互相」的原則，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解」，其中「互相諒解」最重要，雖然兩岸之間仍有僵局，也各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展，他也一直秉持「促進交流、增加善意」的精神來從事 兩岸交流活動，目的就在於增進兩岸善意互動與人民福祉。

柯文哲也說，今年因為受到新冠肺炎疫情的影響，人員無法面對面進行交流，許多交流活動也被迫中斷；雖然疫情變化無常，但是台北與上海的共識就是交流不 宜中斷，所以今年雙城論壇首次採取視訊的方式辦理，也彰顯彼此持續交流的善意和決心。

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