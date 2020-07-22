上海市長龔正重申「兩岸一家親」　為和平發展做更大貢獻



記者陳政錄／台北報導

「2020台北上海雙城論壇」今天上午開幕，上海市市長龔正在致詞時表示，「疫情可以阻礙我們面對面，但不能阻礙我們兩岸同胞心連心。」他並在結尾時重申「兩岸一家親」論述，強調要以此次論壇為契機，凝聚更多的共識，加強兩岸後疫情時期的交流合作，為兩岸關係和平發展作出更大的貢獻。

龔正指出，雙城論壇是台北、上海協手合作的重要平台，特別自2010年以來，兩市每年輪流舉辦開展多形式、多層次交流，在經貿、科技、教育、衛生、文化、青少年交流領域取得豐碩合作成果，增進瞭解、增進市民福祉，兩地同胞感情越深厚，心靈卻來越契合，成為兩岸交流典範。他說，今年受疫情影響，以視頻（視訊）方式舉辦雙城論壇，再續雙城佳話。

他接著分享上海的防疫經驗，表示上海堅持人民至上、生命至上理念，在短時間內有效控制疫情，也關注到台北同樣採取有力措施，最大限度的降低疫情對經濟社會發展的影響，彰顯「疫情可以阻礙我們面對面，但不能阻礙我們兩岸同胞心連心。」

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞時說，兩岸一家親比一家仇好，並重申五個互相。（圖／記者林敬旻攝）

龔正舉元宵、端午節時上海、台北仍就傳統節日展開交流為例，強調在抗疫最吃緊的，兩岸市民仍以多種方式相互傳遞關心關愛，充分彰顯了兩岸同胞守望相助、共克時艱的深情厚意。

面向未來，龔正說，要譜寫更多、更好的雙城故事，上海正在推進國際經濟、金融、貿易、航運和科技創新五個中心建設，成為現代化國際大都市，具有多元開放精神的台北，也正持續推進城市轉型升級，為兩岸合作提供更廣闊空間。

因此，在兩岸關係上，龔正指出，「讓我們秉持兩岸一家親，以此次論壇為契機，凝聚更多的共識，加強後疫情時期的交流合作，為兩座城市共贏發展提供強大動力，為兩岸關係和平發展作出更大的貢獻，為兩地民眾謀取更大的福祉。」

▲2020台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲、上海市長龔正同時進場。（圖／記者林敬旻攝）

本次雙城論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題，上海市政府表示，透過交流研討，推動兩市在衛生醫療、產業經濟交流、智慧交通、區域治理與合作等方面的經驗分享和交流互動，「兩岸城市交流有利於增强兩岸同胞親情福祉，推動兩岸關係和平發展。作」

今年的台北上海雙城論壇邁入第11屆，兩市至今已簽署36項合作備忘錄，包括文化、體育、教育、環保、電競、公共衛生等領域，並促成台北松山機場與上海虹橋機場直航，惟今年受疫情影響，從原本應由上海方來台參會，改以視訊舉辦，台北市長柯文哲、上海代市長龔正分別在兩地分會場發表致詞，透過視訊交流，整體流程也較過往縮短，只進行22日一天。

回顧2015年，柯文哲上任台北市長後首次舉辦的雙城論壇，柯赴陸並提出「一五新觀點」，而後2016年，時任上海市委常委兼統戰部部長沙海林率團訪台，在會上提及「九二共識」，引發討論；2017年，柯再赴上海參加雙城論壇時，兩方均提到「命運共同體」理念，但到2018、2019年，雙方的共同論述則僅剩下「兩岸一家親。」

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