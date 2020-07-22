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全文／柯文哲：「兩岸一家親比一家仇好」　希望在大陸的台灣人民被善待

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記者袁茵﹑楊亞璇、陳家祥／台北報導

2020雙城論壇在22日登場，台北市長柯文哲致詞時重申自己的兩岸立場與態度，他強調，大家都希望和平相處、和平發展，共同追求兩岸更美好的未來，雙方在互信的基礎上，把人民的福祉擺在第一位，透過對話共同來面對問題，共同來解決問題。

柯文哲表示，他對兩岸關係的立場都是一致的，處理兩岸事務的態度，就是 「務實」，從 2015 年他首次參加雙城論壇到現在都沒有改變，終究兩岸之間歷史文化相連，經濟往來密切。

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北上海雙城論壇以視訊方式進行，台北市長柯文哲致詞。（圖／記者林敬旻攝）

柯文哲強調，到今天他還是認為兩岸交流比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。他一向主張「五個互相」的原則，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」，其中「互相諒解」最重要，雖然兩岸之間仍有僵局，也 各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。

柯文哲也強調，他一直秉持「促進交流、增加善意」的精神來從事 兩岸交流活動，其目的就在於增進兩岸善意互動與人民福祉，期盼雙城論壇不僅僅是兩市交流的平台，也能讓在大陸的台灣人民被善待，同時我們也會善待在台的大陸人民

【柯文哲致詞全文】

上海市龔正市長、宗明副市長；台北市黃副市長、蔡副市長，各位來賓，大家好！

雙城論壇自2010年起，已經邁入第11年，經過許多風雨和紛擾， 但我們都沒有退卻，一一克服困難來舉辦，因為這個論壇與民生息息相關，是維持兩岸關係的重要管道。藉著雙城論壇，兩岸在互信的基礎上持續交流，累積彼此的善意，這有助於兩岸關係朝正面發展。

過去雙城論壇已在青年創業、醫療產業、智慧城市、文化、環保、 民生服務、公共住宅與都市更新等議題廣泛交流。也簽訂了36項合作 備忘錄，並進行互訪交流，兩市互相觀摩學習，成績顯著。今年因為 受到新冠肺炎疫情的影響，人員無法面對面進行交流，許多交流活動 也被迫中斷；雖然疫情變化無常，但是台北與上海的共識就是交流不 宜中斷。所以今年雙城論壇首次採取視訊的方式辦理，也彰顯彼此持 續交流的善意和決心。

今年台北上海城市論壇以「城市防疫交流與經濟合作」為主題， 延伸出四個分論壇，包括「衛生醫療分論壇」、「產業經濟交流分論 壇」、「智慧交通分論壇」及「區域治理與合作分論壇」，雙方就因 應新冠肺炎的經驗進行交流，並探討如何協助受到疫情影響的產業經濟復甦和轉型。

新冠肺炎影響的範圍包括兩市、兩岸及全球，目前大部分地區的疫情仍在蔓延。台北市迄今防疫工作做得不錯，主要原因是我們在 2003年SARS發生時就學到教訓，所以在防疫各方面都超前部署，也要感謝台北市民配合政府各項措施。今年雙城論壇聚焦於兩市的防疫作為，希望透過彼此的經驗交換，讓我們更有信心面對疫情在未來的挑戰。

新冠肺炎也對產業經濟帶來衝擊，尤其在實體銷售業如零售及餐飲，體驗消費業如觀光旅宿及交通運輸，還有各類大型活動等，都 受到重大影響。台北市政府以刺激消費作為短期經濟振興；長期則是 建立與疫情共存的產業新模式，協助各個產業轉型。危機就是轉機， 這次疫情也是台北產業轉型的契機，我們必須學習與疫情共存，思考改變產業結構，以因應後疫情時代的「新常態」。因此，今年雙城論 壇的另一個主題是疫情過後的產業經濟發展，希望兩市相關領域的專家彼此學習。

我對兩岸關係的立場都是一致的；我處理兩岸事務的態度，就是 「務實」，從 2015 年我首次參加雙城論壇到現在都沒有改變，終究兩岸之間歷史文化相連，經濟往來密切。到今天我還是認為兩岸交流 比斷流好，合作比對抗好，一家親比一家仇好。我一向主張「五個互相」的原則，也就是「互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、 互相諒解」，其中「互相諒解」最重要，雖然兩岸之間仍有僵局，也 各有堅持，但應透過溝通與對話，互相學習、取長補短，共同追求兩岸的和平發展。我也一直秉持「促進交流、增加善意」的精神來從事 兩岸交流活動，其目的就在於增進兩岸善意互動與人民福祉。

大家都希望和平相處、和平發展，共同追求兩岸更美好的未來； 雙方在互信的基礎上，把人民的福祉擺在第一位，透過對話共同來面 對問題，共同來解決問題。去年的雙城論壇首度跨出上海市，走訪長江三角洲經濟圈，也直接接觸到在中國大陸奮鬥的台商及台生，聽取他們的實際需求與寶貴意見。我們期盼雙城論壇不僅僅是兩市交流的平台，也能讓在大陸的台灣人民被善待，同時我們也會善待在台的大陸人民。因此，台北和上海這兩個兩岸最先進的城市透過雙城論壇， 務實地解決人民重視的民生問題。我們做到了，也會繼續努力。

展望未來，疫情過後的世界或許不一樣，但是台北與上海持續交 流合作的關係不會改變。台北與上海的雙城論壇也會繼續為兩岸關係的和平發展共同努力。

再次感謝各位的參與，謝謝大家！

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