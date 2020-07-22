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圖／開箱雙城論壇大禮包！「防疫包」成亮點　限定悠遊卡、水藍小書包超吸睛

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▲台北上海雙城論壇，北市府致贈來賓防疫包及徽章、紀念車票。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北上海雙城論壇，北市府致贈來賓防疫包及徽章、紀念車票。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者蔡文鈴／綜合報導

2020雙城論壇22日上午10時在台北晶華酒店登場，雖然因疫情影響採視訊連線，不過北市府仍有準備大禮包，「防疫包」也成為最大亮點，還有悠遊卡、徽章，要致贈給前來與會的貴賓。

這次雙層論壇中的「衛生醫療論壇」將互相交流新冠肺炎防疫，北市府本次準備的大禮包中別具心思，加入了一份「防疫包」包括乾洗手、酒精棉片、口罩，另外還有印有雙層論壇主視覺的紀念悠遊卡跟徽章，附上一個水藍色的小書包，看起來相當清新、別緻。

▲台北上海雙城論壇，北市府致贈來賓防疫包及徽章、紀念車票。（圖／記者林敬旻攝）

受到疫情影響，主辦本屆雙城論壇的台北市政府傷透腦筋，最後決定採用視訊方式，減少爭議與可能的衝突。在通訊軟體部分，經與上海方協調後，決定採用總部設在美國加州矽谷的思科系統（Cisco Systems），主要是系統有相當程度可靠性、雙方也沒有反對。

根據北市府規劃，22日開幕的雙城論壇，依照往例，主論壇部分先由柯文哲與上海市長龔正先後發表致詞，為活動揭開序幕，接著由北市副市長黃珊珊演講「改變成真，挑戰疫災，創建台北的新價值」，上海副市長宗明隨後演講，「堅持人民至上，統籌推進疫情和經濟發展」 。

在主要論壇結束後，4個分論壇也會緊接在上午11時展開，四個主題分別為衛生醫療、產業經濟、智慧交通、區域治理等。其中，在新冠肺炎疫情影響下，衛生醫療論壇將會談及相關議題，如雙方醫療體系應對差異等項目。

▲台北上海雙城論壇，北市府致贈來賓防疫包及徽章、紀念車票。（圖／記者林敬旻攝）

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