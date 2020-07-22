LIVE／雙城論壇登場！兩岸疫後首度官方交流　柯文哲連線上海市長龔正

記者陳家祥／台北報導

2020雙城論壇22日上午10時在台北晶華酒店登場，受到新冠疫情影響，台北市長柯文哲與上海市長龔正改以視訊連線，今年規模也相對縮小，議程由過去的三天精減為一天。儘管論壇規模不如以往，但台北、上海兩市堅持舉辦，而這也是疫情爆發以來兩岸唯一且首次的官方交流。《ETtoday新聞雲》全程直播。

受到疫情影響，主辦本屆雙城論壇的台北市政府傷透腦筋，最後決定採用視訊方式，減少爭議與可能的衝突。在通訊軟體部分，經與上海方協調後，決定採用總部設在美國加州矽谷的思科系統（Cisco Systems），主要是系統有相當程度可靠性、雙方也沒有反對。

根據北市府規劃，22日開幕的雙城論壇，依照往例，主論壇部分先由柯文哲與上海市長龔正先後發表致詞，為活動揭開序幕，接著由北市副市長黃珊珊演講「改變成真，挑戰疫災，創建台北的新價值」，上海副市長宗明隨後演講，「堅持人民至上，統籌推進疫情和經濟發展」 。

在主要論壇結束後，4個分論壇也會緊接在上午11時展開，四個主題分別為衛生醫療、產業經濟、智慧交通、區域治理等。其中，在新冠肺炎疫情影響下，衛生醫療論壇將會談及相關議題，如雙方醫療體系應對差異等項目。

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