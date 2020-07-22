2020雙城／疫情攪局＋關係倒退　 柯文哲兩岸論述料難有突破

▲柯文哲今年出席雙城論壇時的兩岸論述，受到關注。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳政錄／台北報導

「2020台北上海城市論壇」今天上午召開，與過往不同的是，台北市長柯文哲如今身兼民眾黨主席，也不諱言2024可能角逐總統大位，其兩岸論述倍受關注。但在當前新冠肺炎疫情影響未消、兩岸關係空前低迷的背景下，學者受訪坦言，為避免動輒被扣上紅帽子，柯本次可能連「兩岸一家親」都不會講，論述上應以穩健、延續既有基礎為主。

本屆雙城論壇因新冠疫情，影響上海方代表來台參會，首次改採視訊模式，以「城市防疫交流與經濟合作」為主題並只舉辦一天，分別在台北晶華酒店，以及2017年雙城論壇舉辦地點、上海東方濱江大酒店設分會場，台北市長柯文哲、新任上海市長龔正兩人透過視訊連線，在開幕式上致辭。

▲本次雙城論壇的上海分會場，位於曾於2017年舉辦雙城論壇的上海東方濱江大酒店，當時柯文哲與時任上海市長應勇也在此會面。（圖／記者徐政璿攝）

回顧2015年，柯文哲上任台北市長後首次舉辦的雙城論壇，柯赴陸並提出「一五新觀點」，而後2016年，時任上海市委常委兼統戰部部長沙海林率團訪台，在會上提及「九二共識」，引發討論；2017年，柯再赴上海參加雙城論壇時，兩方均提到「命運共同體」理念，到2018、2019年，雙方的共同論述則僅剩下「兩岸一家親。」

國民黨前主席特別顧問兼大陸事務部主任、中華兩岸新時代交流協會理事長黃清賢坦言，就當前較過去低迷的兩岸關係來說，現在民進黨、國民黨的政治人物，基本上都依附於美國抗中政策，「強跟弱的差別而已」，在此之下，雖柯文哲望以務實的方式舉辦雙城論壇，但受政治氛圍影響，今年可能連「兩岸一家親」都不會講。

他進一步分析，由於國民黨重新檢視「九二共識」，現在台灣政壇與對岸的交流呈現空缺，「很多人想接，但如果接得不好，容易被打上統派標籤」，導致柯文哲雖有意上位，但會亦步亦趨，謹慎地往前走，才能將雙城論壇的平台化為民眾黨的機會，而非扣分，所以現階段不太可能有突破性的發展。

淡江大學陸研所副教授張五岳接受《ETtoday新聞雲》採訪時總結，本次雙城論壇對柯陣營來說，「延續性大於創新性跟變化性」，首先目前兩岸關係的大環境，非市長層級所能改變，另一方面，雙方也會希望能按照既有的方式、互動基礎來做延續，以度過今年的特殊情況。

張五岳說，台北市長層級的兩岸論述，與中央層級的兩岸論述有所不同，今年雙城論壇重點還是在市長層級、市政領域跟民生議題的交流，避免觸碰到中央層級的兩岸關係定位。但他也提到，若柯未來有意角逐2024，屆時在兩岸議題上，勢必要有更具體的新論述。

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