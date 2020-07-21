台北OL上班騎U-BIKE中暑　人車失控倒地撞頭...腦震盪送醫

記者張君豪／台北報導

7月17日早上8時20分、台北市大安區敦化南路一段246號前，一名女性民眾騎乘U-BIKE突然失控摔倒於地且神情痛苦，轄區敦化南路派出所警員簡余祥智恰巧在附近執勤，聞訊立即上前關心，警員發現該民係因天熱中暑而意識不清自行跌倒，因女騎士自述撞到頭部，簡員除幫忙呼叫救護車送醫，再主動將其租借之U-BIKE歸還，所幸女騎士送醫後並無大礙。

▲北市敦化南路一段一名上班騎乘U-BIKE的女騎士疑天氣過熱不慎失控撞車倒地。（圖／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，當時警員檢視該女騎士雖無明顯外傷，但有頭暈嘔吐等症狀，該女表示摔車時，頭部曾撞擊地面，簡員研判擔心女騎士疑有腦震盪或其他隱性傷害，警員立即通報119救護人員到場協助護送就醫。在等待救護車期間，簡員見該民身體仍處極度不適，貼心請該民坐地稍作休息，主動將該民租借車輛牽至歸還處還車。

大安警方呼籲，近來天氣極度炎熱，民眾日間外出應注意勿過度曝曬，並積極補充水分，避免發生中暑等意外

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