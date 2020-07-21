三倍券掀新一波騙風潮！低價販售匯款後已讀不回　165：切莫輕信

記者張君豪／台北報導

隨著新冠肺炎疫情趨緩，政府政策由紓困轉為振興推出民眾用1000元換3000元的「振興三倍券」鼓勵民眾消費。但目前已出現三倍券的詐騙案件，警方指出詐騙集團舊民眾兌換三倍卷展開詐騙行動，歹徒於社群軟體臉書、LINE張貼販售振興三倍券的訊息，誘使民眾洽詢後，實施詐騙行為，警方呼籲民眾切莫私下換購振興券以免上當。

▲目前市面上出現低價販售振興三倍券詐騙案，警方提出案例呼籲民眾切莫上當。（圖／記者張君豪翻攝）

日前新北市林姓民眾透過臉書，看到網友貼文欲以一份新臺幣2500元的價格販售振興三倍券，民眾心動洽詢，對方表示匯款後寄出，民眾依示前往匯款，對方確認收到費用後便已讀不回，甚至封鎖帳戶，此時民眾才驚覺自己遇到詐騙了，以為額外購買的三倍券還可以賺500元，民眾想賺三倍卷的差價，未料自己卻損失2500元。

刑事局指出：根據經濟部6月22日發布的「因應嚴重特殊傳染性肺炎振興三倍券發放辦法」第八條規定，紙本三倍券有使用限制，包含不得找零、轉售、兌換或退換現金。

警方165反詐騙諮詢專線提醒民眾，請勿透過社群平臺FACEBOOK、通訊軟體LINE轉售振興三倍券或進行交易除了會違反政府規定，更隱藏極大詐騙風險，交易完全沒有任何保障，只要對方一封鎖或刪除帳號，所匯款項亦直接落入歹徒口袋，民眾切莫貪小便宜誤判造成財損。

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