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變態父244次「畜生行為」想聽兒子咿呀叫　喊冤：娶錯女人陷害我

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▲▼ 哭泣,悲傷,男童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲國小男童常達2年遭父親猥褻下體244次。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北1名獸父從2014年起，每周2、3次撫摸、彈弄年僅8歲的兒子下體，持續到兒子10歲為止，2年多猥褻244次，原因竟是喜歡聽到兒子「咿咿呀呀」的叫，雖然獸父辯稱因為和妻子不和，妻子教唆兒子誣陷他，但士林地院法官根據被害男童的姊妹、老師證詞，認定獸父犯行，依對未滿14歲男子強制猥褻罪，判刑5年。

這名獸父犯案後始終不曾悔改，只承認有時幫兒子洗澡時，會順便洗下體，且兒子因為沒有割包皮，下體會發炎紅腫，所以要幫兒子擦藥，「事兒子拜託我用的」，「我性向正常，不會對兒子做這種畜生行為」。

但是被害男童指控，獸父從他小學二年級下學期開始，就會頻繁摸他下體，每周2、3次，每次5到10分鐘，有時很晚去摸他，害他遲到被老師問，所以曾跟獸父說：「爸爸不要弄我，明天還要上學，這樣我會遲到」，男童更說，因為獸父有家暴行為，他覺得獸父對自己和母親、姊妹們做的事情太嚴重了，所以決定要說出來。

▲難過,哭,小孩,孩子,悲傷,生氣,流淚。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲姐姐聽到男童叫喊聲感覺不舒服，也希望爸爸住手，但爸爸毫不理會。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

男童母親證稱，獸父常在喝完酒後，躺在男童床邊摸，即使男童在睡覺，也會被叫起床，因為獸父說：很喜歡聽兒子「咿咿呀呀」的叫；男童姊姊們也作證，在房間外都會聽到男童哭、叫、喊、鬧，「我們會跟爸爸弟弟這樣叫，我們聽得很不舒服，不要再這樣弄弟弟」，但獸父毫不理會。

加上學校老師證稱，曾為了男童常遲到的事情關心詢問，男童曾說過「爸爸都亂摸」等證詞，士林地院合議庭認定，這名獸父犯行明確，導致男童身心受創甚鉅，有創傷後壓力等症症狀，卻仍狡辯娶錯女人，被妻子叫唆男童陷害，犯後不佳，認定獸父犯下244個對未滿14歲男子強制猥褻罪，合併應執行5年徒刑；可上訴。

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